Nickelback vydají v červnu nové album. První singl už je v rádiích

Kanadská kapela Nickelback se po čase opět hlásí o slovo. Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger a Daniel Adair začátkem únoru oznámili, že své fanoušky v červnu potěší novým studiovým albem. Deska podle posledních informací ponese název Feed The Machine a stejně se jmenuje i pilotní singl, který kapela právě uvedla do rádií.

Nickelback patří k nejúspěšnějším kanadským rockovým kapelám vůbec. Doposud prodali více než padesát miliónů hudebních nosičů, jejich koncertní šňůry pravidelně zaznamenávají rekordní návštěvnost a singly se pravidelně dostávají na přední příčky světových hitparád.

Poslední album z tohoto konceptu trošku vybočilo. Osmá studiová deska No Fixed Adress z roku 2014 sice obsahovala několik potencionálních hitů (She Keeps Me Up, What Are You Waiting For? nebo Edge Of A Revolution), její celosvětové prodeje však byly velmi špatné. S o to větším očekáváním je spojené vydání novinky, která se na trhu objeví 9. června. Krátce poté se Nickelback vydají na turné po Severní Americe, kam si jako předskokany vezmou kapely Daughtry, Shaman's Harvest a Cheap Trick.

Nové album Nickelback by mělo být údernější a kapela na něm slibuje návrat k tvrdšímu rocku. O produkci se postaral Chris Baseford, který má na svém kontě i produkci desek Slashe nebo Shinedown. Poslechněte si první singl a udělejte si obrázek sami.