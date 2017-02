Dvojnásobný držitel Grammy Jason Mraz zahraje v březnu v Praze

Po dlouhých šesti letech se může české publikum opět těšit na amerického zpěváka a skladatele Jasona Mraze. Hudebník, který se proslavil především svým singlem I`m Yours, zahraje 20. března v pražském Foru Karlín.

Přestože má devětatřicetiletý zpěvák české předky, jeho dědeček odešel do USA z Rakouska-Uherska v roce 1915, často u nás nevystupuje. O to větší radost způsobilo páteční oznámení pořadatelské agentury Fource Entertainment, že Jason Mraz dorazí do Prahy již v březnu.

Své debutové album Waiting for My Rocket to Come vydal hudebník již v roce 2002, komerčního úspěchu se dočkal ale až díky své druhé desce Mr. A-Z, kterou nahrál o tři roky později. Mezinárodní slávu si pak vysloužil hlavně díky prvnímu singlu z třetí studiové nahrávky. Ten nese název I’m Yours, stal se hned několikrát platinovým a Jason díky němu obdržel tři nominace na prestižní ceny Grammy. Samotné ocenění si odnesl ale až v roce 2010, kdy obdržel dvě Grammy za píseň Make It Mine a za duet Lucky, který natočil spolu se zpěvačkou Colbie Caillat.

Zpěvák je kromě talentovaného hudebníka také zapáleným surfařem, farmářem, filmařem, fotografem, ale hlavně angažovaným filantropem. Jeho společenský aktivismus zahrnuje témata od ochrany životního prostředí po rovnoprávnost LGBT komunity.

Jason vystoupil v České republice v roce 2011, kdy odehrál koncert v pražském Paláci Akropolis. Návštěvníci si mohli jeho hudbu, v níž kombinuje prvky popu, reggae, folku, jazzu i rocku užít v akustické podobě. Kromě své kytary přibral na koncert také perkusionistu Noela Riveru.

Předprodej vstupenek na březnový koncert bude zahájen 6. února. Fanoušci seženou lístky v cenovém rozpětí od 890 do 1 590 korun.