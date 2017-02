Kontroverzní Skinny Puppy se po letech vrací na koncertní pódia. Na divokou show se může těšit i Praha

Kanadská elektronická partička Skinny Puppy, která těší své fanoušky již od roku 1982, vyjíždí tento rok na turné, během něhož se zastaví také v České republice. V rámci Down the SocioPath Tour zahraje 6. června v pražském Lucerna Music Baru.

Kapela, která má na svém kontě úctyhodných čtrnáct studiových alb, se vrací na koncertní pódia po dlouhých šesti letech. Naposledy potěšila fanoušky novou nahrávkou v roce 2013. Nese název Weapon a v loňském roce vyšla také na vinylu. Koncerty Skinny Puppy jsou proslulé nejen industriálně-metalovým zvukem, ale také živelnou show plnou šokujících projekcí.

Skinny Puppy na sebe však neupozorňují jen svou hudbou a kontroverzními koncerty. Několik jejich videoklipů bylo v Americe zakázáno pro nadměrné násilí, které se v nich objevovalo. Oni na oplátku poslali fakturu americké vládě, a to za to, že používala jejich hudbu na základně v Guantanamu při mučení vězňů, aniž by jim k tomu kapela udělila souhlas.

Vstupenky na koncert jdou do prodeje 3. února. K dostání budou v internetových předprodejích či na pokladně Lucerna Music Baru za 690 korun.