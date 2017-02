Bryan Adams se vrací do České republiky. Tentokrát zahraje v Brně

Kanadský hudebník Bryan Adams v minulém roce nadchnul pražskou O2 arenu, když v říjnu v našem hlavním městě krom svých největších hitů představit i poslední studiové album Get Up! Není proto divu, že se rozhodl do České republiky vrátit. 19. listopadu zahraje v Brně, kam se vrátí po čtyřech letech.

Bryan Adams si pověst jednoho z nejlepších rockových zpěváků na světě získal především díky svým nezapomenutelným koncertům. Se svými rock n‘ rollovými peckami koncertuje na šesti kontinentech již víc než tři desítky let a i nadále patří mezi nejúspěšnější kanadské interprety vůbec. Sedmapadesátiletý hudebník má na svém kontě třináct studiových alb, několik živých nahrávek, výběrových alb i hudebních soundtracků.

Na aktuálním turné kromě zásadních skladeb jeho hudebně bohaté kariéry zazní i písničky z posledního alba Get Up!, které vydal na podzim roku 2015. Bryan většinu písní z této desky napsal i tentokrát s dlouholetým spojencem Jimem Vallancem, který stál u zrodu většiny hitů tohoto Kanaďana. Jak zpěvák uvádí, natáčení probíhalo celkem organicky, tedy jedna píseň za druhou, a to v průběhu několika let. Producentem desky byl Jeff Lynne, frontman legendárních ELO, který v minulosti produkoval písně i pro The Beatles, Paula McCartneyho nebo Toma Pettyho.

Samozřejmě, že na nadcházejícím koncertě dojde ale opět i na všechny zásadní hity Adamsovi kariéry, tedy například na songy Heaven, Summer Of ‘69, (Everything I Do) I Do It for You, Back To You nebo Please Forgive Me. Vstupenky na koncert, který se uskuteční v prostorách brněnské DRFG Arény, seženete od 2. února a zaplatíte za ně od 1 290 - 1 790 Kč.