Na pražský Febiofest dorazí Peter Suschitzky, kameraman Cronenbergových filmů

24. ročníku filmového festivalu Febiofest se zúčastní jeden z nejlepších kameramanů současnosti Peter Suschitzky, jenž úzce spolupracuje s režisérem Davidem Cronenbergem – natočil s ním např. snímek Nahý oběd, M. Butterfly nebo Crash. Za kamerou stál i v případě Rocky Horror Show nebo páté epizody Star Wars – Impérium vrací úder. Festival proběhne mezi 23. a 31. březnem. Letos poprvé bude moci veřejnost hlasovat o promítání jednoho z digitálně zrestaurovaných kultovních snímků.

Pozvání na letošní ročník festivalu přijal britský kameraman Peter Suschitzky, který má na kontě na pět desítek filmů, mezi nimi i jedenáct počinů s Davidem Cronenbergem. U příležitosti jeho návštěvy Febiofest uvede přehlídku jeho nejzajímavějších děl.

Pořadatelé festivalu vyhlásili veřejnou anketu, v níž mohou lidé rozhodnout, který z nabízených snímků uvidí zrestaurovaný na plátně kina. Hlasovat je možné do 1. února. Vybírat můžete z těchto filmů: Fargo, Modrý samet, Povolání: Reportér, Purpurový déšť, Šílený Max, Šťastný to muž a Takoví jsme byli.

Culinary Cinema potřetí

Již potřetí festival uvede filmový zážitek spojený s večeřemi nesoucí název berlínské filmové sekce Culinary Cinema. Filmové projekce poběží v CineStar Praha – Anděl a následné večeře se budou podávat v prostředí restaurant Delight v přilehlém pražském hotelu Andel’s by Vienna House Prague.

V pátek 24. března se bude promítat noir thriller o gurmánské i erotické posedlosti Frank a Lola, v sobotu 25. března bude na programu film o slavné dánské restauraci Noma: Moje dokonalá bouře zobrazující rozervanou osobnost jejího šéfkuchaře Reného Redzepiho. Po těchto filmech se bude servírovat menu připravené šéfkuchařem pražské restaurace Le Grill Ondřejem Korábem.

V neděli 26. března poběží italská komedie Naprostí cizinci, po které se bude podávat menu italského šéfkuchaře Mattea De Carli z restaurace Casa De Carli. Vstupenky na Culinary Cinema zakoupíte za 1790 korun v předprodeji Ticketportalu anebo prostřednictvím webových stránek festivalu.

Letos se opět bude udílet festivalová cena Grand Prix, o které rozhodne třiatřicetičlenná porota složená z filmových fanoušků. Porotcem se může stát kdokoli ve věku od 15 do sta let věku, hlásit se můžete přes dotazník na stránkách festivalu až do konce února.

Do 15. února se také můžete zúčastnit soutěže „I ty jsi filmařem“, pokud na mobil či tablet natočíte krátkometrážní video na téma Můj den s Kofilou. Z filmů zařazených do soutěže vybere odborná porota finalisty, kteří budou pozváni na speciální workshop během Febiofestu, vedený významnými hosty festivalu. Vítěz soutěže „I ty jsi filmařem“ získá výhru 50 tisíc korun.