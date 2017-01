Hřebejkovo Zahradnictví odtajnilo další trailer

Trilogie Zahradnictví dějově předchází kultovním Pelíškům. Vypráví osudy tří rodin – otec jedné z nich je letecký telegrafista, další je majitel kadeřnického salonu a poslední vlastní zmíněné zahradnictví.

První díl s názvem Rodinný přítel se odehrává během období protektorátu. Tři mladé ženy a jejich děti čekají na návrat svých vězněných manželů a otců. Rodinným přítelem z názvu snímku je míněn lékař Jiří, který rodině v těžkých časech nezištně pomáhá. Film bude mít premiéru 27. dubna.

Děj druhé části trilogie, Dezertér, je zasazen do poválečných let 1947–53. Hlavní postavou tohoto dílu je majitel kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy, který ve svém podniku zaměstnává celou rodinu. Druhý díl vstoupí do kin 28. září.

Závěrečná epizoda Nápadník pojednává o konci padesátých let a o rodinných vztazích poznamenaných druhou světovou válkou a únorovým převratem. Na rozdíl od předchozích částí nepůjde o tragikomické drama, ale spíše o romantickou komedii. Uvedena bude 16. listopadu.

V hlavních rolích se v trilogii objeví Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Jiří Macháček, Martin Finger, Klára Melíšková, Lenka Krobotová, David Novotný a další.