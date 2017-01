Rapper Tyler, The Creator se opět pokusí vyprodat Lucerna Music Bar

V červenci naprosto dostal vyprodaný Lucerna Music Bar, nyní se Kaliforňan Tyler Gregory Okonma, známý především pod svým uměleckým jménem Tylet, The Creator, vrací zpět na místo činu, aby se pokusil loňský úspěch zopakovat.

Tyler, The Creator je součástí hiphopové hudební scény již od roku 2007, své debutové album Bastard vydal ale až o dva roky později. Pětadvacetiletý rapper se proslavil nejen svým syrovým přístupem k hudebnímu byznysu, ale také divokými, energickými a neplaze proslulými koncerty. Oblíbený hudebník, mezi jehož největší hity patří třeba songy Yonkers, Tamale či IFHY, zastává také roli producenta, skladatele a autora. Díky tomu si vysloužil i ocenění MTV Best New Artist.

Talentovaný hudebník se navíc věnuje rovněž filmu. Pracoval na několika krátkých snímcích, režíroval videoklipy a známá je také jeho skečová komediální show Loiter Squad, jež se vysílala dokonce tři sezóny. Tyler se věnuje také práci designera. Má svou vlastní značku GOLF. Kromě toho je také tvůrcem losangeleského dvoudenního festivalu Camp Flog Gnaw Carnival a vlastní mediální společnost.

Pražský koncert se uskuteční 10. července v 20:00. Vstupenky na koncert jdou do prodeje spolu s prvním únorovým dnem. Zájemci je seženou v internetovém předprodeji za zvýhodněnou cenu 690 korun. Na místě v den konání koncertu si za koncert ještě o stovku připlatí.