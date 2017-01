The Kelly Family se vrací. Nové album vydají již v polovině března

Rodinná kapela The Kelly Family patřila v devadesátých letech k nejúspěšnějším evropským umělcům. Prodala více než dvacet miliónů hudebních nosičů, jejich koncerty bývaly beznadějně vyprodány a i v České republice si vytvořila obrovskou komunitu. Nyní se tato irsko-americko-evropská kapela vrací zpět.

Nejúspěšnějšími položkami v diskografii kapely The Kelly Family byly desky Over The Hump se singly An Angel nebo Roses Of Red a následně album Almost Heaven z roku 1996, z které se v rádiích stala hitem píseň I Can’t Help Myself. Koncem devadesátých let ale začínala popularita tohoto seskupení pomalu upadat a následně se několik jejích členů rozhodlo zkusit štěstí sólově.

Proto je comeback této rodiny nyní o to větším překvapením. The Kelly Family ohlásili na květen tři koncerty v německém Dortmundu, které ale byly okamžitě vyprodány a zároveň potvrdili, že i pracují na nové desce, kterou vydají již v polovině března. Comebackové album dostalo název We Got Love a najdeme na něm čtrnáct písní. Ke koupi bude i deluxe verze, kde bude dalších pět bonusových songů.

I když se na comebacku The Kelly Family nepodílí úplně všichni členové, kteří tvořili v devadesátých letech její jádro, je třeba tento návrat brát vážně. Kapela oslovila tři uznávané producenty, kteří na natáčení desky dohlížejí a sama na sociálních sítích přidala i další důležité informace: "Na desce 'We Got Love' váš čeká mnoho z našich největších hitů, které jsme pro vás s velkou porcí lásky znovu nahráli. Budou tam ale i krásné nové písně a těšit se můžete i na několik překvapení," dodávají svorně The Kelly Family, kteří nové album podpoří i videoklipem.

Právě dnes odpoledne (31. ledna) kapela natáčí v Berlíně video pro nadcházející singl. Do tohoto procesu zapojila i dvě stovky svých fanoušků, kteří na natáčení dorazí v dobových kostýmech. Premiéry klipu se dočkáme v druhé polovině února.