Jakub Děkan ve svém novém videoklipu vzpomíná na svého dědu

Samostatný singl zpěváka, který je součástí liberecké hudební scény, se stal během krátké doby jedním z nejpopulárnějších videí současnosti u nás.

Jakub Děkan, kterého mnozí znají jako zpěváka refrénů například pro Atmo Music, Paulieho Garanda, Rybičky 48 nebo Dje Wiche, vydal svůj nový videoklip teprve před týdnem, a za tu dobu s ním stačil nasbírat přes 260 tisíc zhlédnutí na Youtube. Místo obvyklých songů o „profláknutých“ tématech, kterých je v českých hitparádách plno, vsadil Děkan na něco jiného, originálního, což mu může pomoct k vysokým místům v českých hitparádách. Ostatně tisíce zhlédnutí tomu nasvědčují.

Samotný singl Jakuba Děkana, který vyšel jako jeho třetí samostatná skladba, je plný pocitů a vzpomínek na Děkanova dědu. To podtrhuje i právě vydané video, jež zobrazuje místa a lidi spojené s ním i se zpěvákem samotným. „Chtěl bych skladbu věnovat svému dědovi, který už bohužel není mezi námi“, popisuje Jakub Děkan svou novinku a zároveň dodává: „Je to takový dopis, poselství tam nahoru o tom, co se tu v posledních letech událo.“

Skladba s jednoduchým a výstižným názvem Děda vyvolala emoce i mezi samotnými Děkanovými fanoušky, kteří v komentářích na Youtube prostřednictvím videoklipu vzpomínají na své příbuzné. „Jakub Děkan to řekl za nás za všechny. Takhle bychom si měli pamatovat naše blízké,“ popsalo singl na sociální síti vydavatelství Warner Music.