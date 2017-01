Armin van Buuren se v rámci turné zastaví v červenci na Slovensku

Holandský DJ a producent Armin van Buuren v současné době slaví dvacet let své profesionální kariéry, a tak rok 2017 zasvětí speciálním vystoupením, které absolvuje po celém světě. Jak se zdá, do České republiky se zatím nechystá, o to příjemnější je informace, že právě potvrdil vystoupení u našich sousedů na Slovensku.

Armin van Buuren začal svoji DJskou kariéru již v devadesátých letech. Okamžitě si získal srdce fanoušků taneční a trancové hudby a v roce 2007 poprvé kraloval žebříčku DJ MAG TOP 100. Prvenství obhájil i v letech 2008, 2009, 2010 a 2012. Celkově má tak na kontě už pět prvenství v této anketě, což se ještě nikdy v historii žádnému jinému DJovi nepovedlo.

Kromě ocenění ze strany fanoušky je nekorunovaný král trance oblíben i mezi odbornou kritikou, který chválí nejen jeho singly, ale i studiová alba. To platilo i v případě poslední studiovky Embrace, kterou vydal na podzim roku 2015. Svou popularitu navíc pravidelně upevňuje i rádiovým pořadem A State Of Trance, který každý týden sám připravuje, a s kterým se již blíží hranici 800 epizod.

Na Slovensku se Armin, který v současné době boduje s novinkou I Need You, představí po několikaleté přestávce a tentokrát zavítá do Trenčína. V úterý 4. července se představí pod širým nebem v areálu tamějšího Expo Centra. Lístky jsou již v předprodejích a pořídíte je za cenu 34,99 € + manipulační poplatek.