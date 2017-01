George Michael prodal od smrti téměř půl milionu nahrávek

Smrt měla v hudebním průmyslu vždy velmi dobrý vliv na následné prodeje. To se týkalo nejen interpretů, kteří byli za svého života velmi populární, ale i těch, jejichž kariéra poslední léta pokulhávala. Zatímco v prvních dnech minulého roku zájem o rozlučkové album Davida Bowieho s názvem Blackstar lámal rekordy a jeho smrt tento zájem jen znásobila, v případě George Michaela to bylo trošku jinak.

Poslední album Symphonica z jara 2014 dosáhlo doma v Anglii jen na zlato a celosvětově se stalo jeho nejméně úspěšným titulem. Podle posledních informací sice nedávno zesnulý zpěvák pracoval na nové desce, ale jeho hudební kariéra i tak pomalinku umírala. Jeho nečekaná smrt tento stav rapidně změnila a jen ve Velké Británii se za poslední měsíc prodalo na půl miliónu jeho nahrávek.

Velký podíl na tomto úspěchu mají digitální a fyzické prodeje singlu Last Christmas, který zpěvák natočil v rámci dua Wham! V kombinaci se streamy se prodalo více 46 000 kusů. Fanoušci si zároveň v souvislosti s Georgem Michaelem nejčastěji vzpomenou na song Careless Whisper, jehož kombinované prodeje za posledních třicet činí téměř 34 000 jednotek. Podle právě zveřejněných čísel se za poslední měsíc v Anglii prodalo neuvěřitelných 421 000 nahrávek, mezi kterými je započítáno i úctyhodných 147 500 fyzicky prodaných alb George Michaela a desek dua Wham!

Podle zasvěcených jde ale jen o zlomek toho, co zpěvák prodal po celém světě, nemluvě o tom, že již v březnu k těmto číslům přibyde i další zásadní položka. Již 3. března vyjde dvoudiskový set k 25. výročí vydání desky Listen Without Prejudice, která tehdy přinesla obrovské hity Freedom nebo Praying For Time. Aby se fanoušci dočkali něčeho speciálního, bude v setu obsažen i nosič MTV Unplugged, který byl natočen v roce 1996 a nabídne v živém provedení průřez téměř celou sólovou kariérou tohoto britského zpěváka. Zajímavostí je, že tento živý záznam nikdy oficiálně nevyšel a milovníci George Michaela se ho tak dočkají až po více než dvaceti letech.