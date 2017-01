James Blunt vydá v březnu své páté studiové album

Již krátce před vánočními svátky se svým fanouškům připomenul britský zpěvák James Blunt. Autor hitů You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Stay The Night na sociálních sítích pouze stroze uvedl, že pokud lidem připadal být rok 2016 divný, tak že se mohou těšit na ten následující, neb vydá nové album. A jak slíbil, tak v březnu i učiní.

Novinka dostala název The Afterlove, vyjde 24. března a bude jistě jednou z nejsledovanějších v nadcházejících týdnech. Blunt na ní totiž nepracoval sám, skladatelsky se podíleli i Ed Sheeran nebo Ryan Tedder z kapely OneRepublic. Zpěvák populární americké skupiny je mimo jiné spoluautorem pilotního singlu Love Me Better, který zpěvák právě představil veřejnosti.

Pro Jamese Blunta bude album důležité i proto, aby potvrdilo jeho znovuzrození. Po nepříliš povedených a komerčně neúspěšných deskách a období hledání se někdejší důstojník britské armady dokázal v roce 2013 vrátit ve skvělé formě a nahrávkou Moon Landing si opět rázně řekl o pozornost. Tato deska přinesla hity Bonfire Heart, Heart To Heart nebo When I Find Love Again a dvaačtyřicetiletému hudebníkovi zajistila celou řadu zlatých a platinových ocenění a prodej přesahující hranici jednoho miliónu kusů.

O to větší pozornost fanoušků i odborné kritiky nadcházející album The Afterlove vyvolává. Deska vyjde na CD, vinylu a pro náročnější je k předobjednání i deluxe verze na CD, která krom základních deseti písní obsahuje i tři bonusové songy. Kromě toho ty nejrychlejší mohou mít album od zpěváka i vlastnoručně podepsané. Stačí kliknout zde.