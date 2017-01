Momentálně jeden z nejúspěšnějších písničkářů světa Ed Sheeran ohlásil turné na rok 2017, se kterým projede i část Evropy. Českou republiku ale nejspíš vynechá.

Evropské turné bude začínat již 17. března v italském Turíně, odtamtud Sheeran projede Německo, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Francii, Španělsko a Spojené království, v němž odehraje celkem 14 koncertů. V ohlášených destinacích však chybí celá Východní a Střední Evropa, včetně České republiky. Čeští fanoušci tak budou mít nejblíže nejspíš berlínský koncert, který se odehraje v Mercedes Benz aréně 27. března.

Turné začíná v březnu, čtrnáct dní poté, co vyjde Sheeranovo nové album s názvem Divide. Po evropské části se přesune do Jižní a Střední Ameriky, kde prozatím turné končí koncertem v Mexiku 14. června. Je ale nejspíše jisté, že se další koncerty budou přidávat, zpěvák se totiž při rozhovoru pro waleskou stanici Nation Radio nechal slyšet, že turné bude i v roce 2018. Zároveň dodal, že pokud ho budou chtít fanoušci poslouchat, bude prý hrát kdekoliv. Je tedy možné, že by zpěvák se svým turné do České republiky zavítal alespoň v roce 2018.