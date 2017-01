Oldies festival ohlašuje interprety. Hlavní hvězdou bude EAST 17

Třetí ročník Oldies festivalu, který se bude konat v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě 10. června, láká letos na londýnskou popovou skupinu EAST 17, která je známá například díky hitu Stay Another Day.

Největší festival v Česku a na Slovensku, který se zaměřuje na hudbu 90. let, již stačil ohlásit i další interprety. Mezi nimi je například švédská skupina Rednex, jejichž nejznámější hit Cotton Eye Joe ji proslavil po celém světě. Vystoupí také duo Magic Affair, které je známé písněmi jako Omen III, Give Me All Your Love nebo In The Middle Of The Night, nebo zpěvák a skladatel filmových melodií Lou Bega se svou slavnou písní Mambo No.5.

Na festivalu, který se zájmem návštěvníků stal třetím největším v Ostravě, zazpívá také nizozemská zpěvačka Loona, dříve známá jako Carisma, která se na festivalu objevila již minulý rok. Posledním zatím zveřejněným vystupujícím je Captain Hollywood Project, průkopník hudebního stylu 90. let, takzvaného Eurodance.

Smyslem uspořádání festivalu, který se zaměřuje na hudbu 90. let, je podle organizátorů přivézt do Ostravy něco jiného než současné akce nabízejí. „Věříme, že tento ročník navštíví přes 10 tisíc návštěvníků,“ říká organizátor festivalu Jan Válek. Třetí ročník Oldies festivalu se uskuteční opět v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě 10. června. Vstupenky jsou momentálně v předprodeji za 550 korun.