Norský písničkář Thomas Dybdahl představí na evropském turné novou desku. Zastaví se i v Praze

Čtyři roky od poslední desky What’s Left Is Forever vydává norský zpěvák a skladatel Thomas Dybdahl další, v pořadí již sedmé studiové album. To přijede živě představit také českým fanouškům, pro něž zahraje 13. května v pražském Café V lese.

Nahrávka What’s Left Is Forever vyšla v roce 2013 a okamžitě si získala velkou popularitu. Během chvíle se dostala na vrchol norských prodejních žebříčků a Thomas Dybdahl byl díky ní nominovaný na cenu Grammy. Nové album, které vyjde 24. února 2017, se na tento úspěch pokusí navázat.

"Měl jsem to štěstí, že jsem na tomto albu mohl spolupracovat se svými oblíbenými hudebníky a už se nemůžu dočkat února, kdy se o svou hudbu budu moci podělit s posluchači a vyjedu s těmi krásnými písněmi na turné,” těší se sedmatřicetiletý hudebník. Novou desku nahrával spolu s tříčlennou kapelou, kterou tvoří basák Nikolai Eilertsen, bubeník Pål Hausken a Kåre Vestrheim, jenž se stará o kytary a klávesy.

Prvního singlu z nového alba se fanoušci dočkají ještě v lednu. Ponese název 3 Mile Harbor a předznamená styl celé nahrávky. “Písničky na téhle desce jsou většinou o momentu, kdy máte najednou v životě čas podívat se do zrcadla a do sebe a zjistíte, že toho člověka, který se na vás dívá, vlastně téměř nepoznáváte. Písničky o uvědomění si, že je to jinak, než jste si mysleli, písničky o dětství, rodině a o chvílích, na jejichž samém počátku si jasně uvědomíte, co bylo tak důležité pro to všechno, co přišlo potom,” vysvětluje Dybdahl.

Během evropského turné, na němž bude novou desku propagovat, zahraje kromě Prahy třeba také v Berlíně, Amsterdamu, Paříži, Londýně či ve Vídni. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 250 korun. Na místě v den konání koncertu se jejich cena vyšplhá na tři stovky.