Osmá epizoda Star Wars má podtitul. 'The Last Jedi' dorazí do kin v prosinci

Fanoušci vesmírné ságy čekali na oficiální název další epizody tentokrát trochu déle než posledně. Podtitul k návratu Star Wars na filmová plátna, 'Force Awakens', spatřil světlo světa již v listopadu 2014, tedy víc jak rok před svou premiérou. Studio Disney však nyní poodkrylo roušku tajemství za osmým pokračováním v původní sérii. Jak dopadne setkání Rey s Lukem Skywalkerem se diváci dozví ve snímku Star Wars: The Last Jedi.

Po loňském spin-offu Rogue One: Star Wars story se tvůrci vrací k dalšímu dobrodružství z originální ságy. Dlouho očekávaný název oznámilo studio na sociálních sítích. Příběh posledního z řádu Jedi naváže přímo na závěrečnou scénu z Force Awakens, kdy Rey vystopuje ztraceného Lukea Skywalkera na planetě Ahch-To. Podle některých nepotvrzených zpráv tak přijde film o tradiční létající titulky popisující děj po časovém skoku. Na ty však může dojít i po úvodním setkání obou hrdinů.

Podle dosud jediné zveřejněné synopse Rey (Daisy Ridley) pokračuje ve své epické cestě poté co udělala první krůčky do velkého světa. Společně s Finnem, Poem a Lukem Skywalkerem v další kapitole ságy 'The Last Jedi'. V osmé epizodě se kromě Ridley vrátí i John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis a další včetně Marka Hamilla v roli Lukea Skywalkera a zesnulé princezny Leiy Carrie Fisher. Nováčky v obsazení vesmírného fenoménu jsou Benicio Del Toro nebo Laura Dern. Star Wars: Teh Last Jedi má v České republice premiéru 14. 12. 2017.