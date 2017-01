Cirque du Soleil přidávají v Praze ještě jedno představení Varekai

Jak je již všeobecně známo, představení s názvem Varekai v podání Cirque du Soleil se v průběhu května představí v Praze. Dalo se očekávat, že o představení těch nejlepších artistů z celého světa bude velký zájem, ale ten, který byl zaznamenán poslední týdny, překvapil i samotné pořadatele. Ti začátkem ledna ohlásili páté představení, ale ani to nestačilo, a tak bylo právě přidáno šesté.

Pojem Cirque du Soleil je dnes již fenoménem. Ze skupiny dvaceti pouličních artistů, kteří stáli v roce 1984 u jeho zrodu, se stal význačnou mezinárodní organizací zajišťující vysoce kvalitní artistická vystoupení se sídlem v Québecu. Tato společnost má nyní již čtyři tisícovky zaměstnanců včetně více než 1 300 artistů z téměř padesáti různých zemí.

Cirque du Soleil již přinesl zábavu a okouzlení téměř 160 milionům diváků ve čtyřech stovkách měst, a to ve více než šedesáti zemích na všech kontinentech. V květnu tohoto roku se představí úplně poprvé i českému publiku, když do našeho hlavního města přiveze exkluzivní představení Varekai.

Slovo Varekai znamená v romském jazyce tuláků kdekoliv. Představení, které režíruje Dominic Champagne, tak vzdává hold kočovné duši, duchu a umění cirkusové tradice a těm, kteří s nekonečnou vášní pátrají po cestě, která vede do světa Varekai. Příběh začíná ve chvíli, kdy osamělý mladý muž opustí nebe a na padáku spadne do stínu kouzelného lesa, kaleidoskopického světa obydleného fantastickými tvory. Vlétne tak do mimořádného i absurdního dobrodružství. V tento den na okraji času, v tomto čistém místě s nekonečnými možnostmi se probouzí k životu nově nalezený zázrak tajemství světa a mysli.

Díky obrovskému zájmu o lístky se kritikou oslavovaná mezinárodní umělecká skupina Cirque du Soleil s touto show představí v pražské O2 areně tedy hned šestkrát, a to od 18. do 21. května, přičemž ceny vstupenek se pohybují v rozmezí 1.190 - 3.450 Kč.

Kompletní přehled všech show vypadá následovně:

18. května od 20 hodin - přidané představení

19. května od 20 hodin

20. května od 16 hodin

20. května od 20 hodin

21. května od 13 hodin - přidané představení

21. května od 17 hodin