Skupina Interpol odstartuje v Praze evropské turné. Oslaví na něm 15 let od vydání svého debutu

Letos uplyne patnáct let, co americká kapela Interpol vydala své debutové album Turn On The Bright Lights. Při této příležitosti se rozhodla potěšit fanoušky a oslavit jubileum své nejslavnější desky letní koncertní šňůrou, během níž se objeví jak v klubech, tak na festivalových pódiích. A o vystoupení nebude ochuzena ani Praha, kde oblíbená skupina celé turné odstartuje.

Indie rocková kapela Interpol je součástí hudební scény již od roku 1997. Svou debutovou desku vydala ale až o pět let později. Čekání se však vyplatilo. Album se umístilo v prestižní anketě časopisu NME o nejlepší album roku 2002 na desátém místě. Americký hudební server Pitchfork ho dokonce vyhlásil jako jasnou jedničku.

Od té doby vydala kapela, v jejímž čele stojí zpěvák a kytarista Paul Banks, ještě čtyři další alba, která jí vysloužila nejen mnoho pozitivních recenzí, ale také komerční úspěch po celém světě. Za sebou má vystoupení v prestižních televizních show i na předních hudebních festivalech, jako jsou Coachella, Lollapalooza či barcelonská Primavera.

V rámci svého evropského turné, jenž odstartuje newyorská partička právě v české metropoli, oslaví patnáct let od vydání své debutové desky. Té se dodnes prodalo již přes milion kusů. Koncert se uskuteční 9. srpna v pražském Lucerna Music Baru. Vstupenky jdou do prodeje v pátek 27. ledna, a to za cenu 790 korun. V případě nevyprodání koncertu seženou zájemci lístky i v den jeho konání za 900 korun.