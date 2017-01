Ed Sheeran představuje klip k singlu Castle On The Hill, s kterým láme rekordy

Nejpozději svým albem x z roku 2014 se Ed Sheeran katapultoval mezi nejúspěšnější britské umělce poslední dekády. Na 3. březen tento zpěvák plánuje vydání nového alba s opětovně podivným názvem ÷ (čti 'divide'), a jak první songy naznačují, máme se opět na co těšit.

Základní informace o své nové desce zpěvák odtajnil před několika dny spolu s dvojicí písniček Shape Of You a Castle On The Hill. Jejich vydáním zároveň překonal snad všechny rekordy, které mohl. Například v Americe se stal prvním umělcem v historii, kterému se povedlo debutovat zároveň dvěma singly v Top 10. Zatímco song Castle On The Hill odstartoval na šestém místě, skladba Shape Of You obsadila první příčku v Billboard Hot 100. Tím Ed Sheeran získal své první americké číslo jedna v roli zpěváka, doposud to nejlépe dotáhl na stříbro s písní Thinking Out Loud.

Také v Anglii přepsal další údaje v historických tabulkách - nikomu se nepodařilo dostat dva nové singly na první dvě příčky žebříčku a žádná nahrávka si během jediného týdne nepřipsala takové množství streamů jako již zmiňovaný song Shape Of You. První dvě místa singlové hitparády navíc Ed Sheeran v Británii udržel s náskokem i druhý týden! Asi ani nelze odhadnout, co s výsledky hitparád způsobí právě představené video k písni Castle On The Hill, které zpěvák natáčel ve Framlinghamu v Suffolku, kde vyrůstal. Za méně než hodinu od uvedení klipu totiž vizuál začínal atakoval hranici půl miliónů zhlédnutí.

Připomeňme, že nové album pětadvacetiletého zpěváka nabídne celkem dvanáct písní, ke koupi ale bude i deluxe edice se čtyřmi bonusovými songy. Samozřejmě dojde i na vydání na vinylu. Pokud budete chtít mít všechny formáty v krásném balení, doporučujeme si pořídit deluxe boxset, který bude kromě deluxe CD, modrého dvojvinylu a knihy s fotografiemi a notami obsahovat i přívěšek a náhrdelník s logem nové desky.