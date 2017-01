Cocotte Minute vyráží na turné s kapelami Hentai Corporation a Prago Union

Pražskej Teplárenskej Sjezd. Tak pojmenovaly své společné turné tři svérázné české kapely Cocotte Minute, Hentai Corporation a Prago Union. A protože se jejich hudba rozhodně nedá srovnávat, návštěvníkům během koncertů slibují neobvyklý multižánrový zážitek.

“Původně jsme chtěli jen turné s No Name, ale sou na nás moc tvrdý, tak jsme se dohodli s Kokotama a Prago, páč sou mladý, nedělaj moc bordel a jejich texty dávaj smysl,” vysvětlují se svou pověstnou nadsázkou Hentai Corporation. “Nikdy jsme nic podobného neabsolvovali, tak věříme klukům, že to fakt bude jízda,” dodávají Prago Union, kteří minulý rok vydali kritikou i fanoušky velmi dobře přijaté album Smrt žije.

Turné odstartuje 3. března v Příbrami, poté se hudební trio vydá také do Ostravy, Zlína, Liberce, Berouna, Brna, Pardubic, Strakonic, Ústí nad Labem a Čelákovic. Poslední koncert turné s názvem Pražskej Teplárenskej Sjezd proběhne 14. dubna v Pekle v Plzni.

“S ohledem na příšernou pověst všech zúčastněných je opakování tohoto bukanýrského zájezdu nepravděpodobné, a proto neváhejte zakupovat vstupenky u svých osvědčených předprodejců štěstí. Bude to jízda! V zeleném oparu s nejjemnějším sněhem přijmeme molekuly etanolu. Po nás potopa!” lákají na koncerty Cocotte Minute.

Termíny turné: