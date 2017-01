Kina mají za sebou rekordní rok, vděčí za to především české tvorbě

Filmoví distributoři i provozovatelé kin si teď jistě mnou ruce radostí. Statistiky návštěvnosti za rok 2016 jsou více než pohádkové, což se povedlo hlavně díky obvyklému zájmu diváků o zahraniční tvorbu v kombinaci s nárůstem úspěšnosti tuzemských titulů.

V porovnání s předchozími lety se loni opravdu českým filmům dařilo o poznání lépe. Anděl Páně 2 drží ve statistikách za rok 2016 absolutní první příčku a s 913 tisíci diváků překonal i nejeden zahraniční blockbuster, do první desítky se z místní tvorby probojovalo i životopisné drama Lída Baarová (4. místo) a komedie Teorie tygra a Bezva ženská na krku (7. a 8. místo). Z návštěvnosti si české filmy za rok 2016 ukrojily pro sebe bezmála 30 %. Oproti tomu v roce 2015 se české snímky do top desítky nedostaly vůbec, což možná ovlivnil i počet premiér českých filmů, v roce 2015 jich bylo celkem 49, v roce 2016 o celých 30 více.

Celkově se kromě českých filmů dařilo v kinech také filmům pro děti. Anděla Páně a Lichožrouty na prvních místech doplňují zahraniční animáky Tajný život mazlíčků (2. místo), Hledá se Dory (6. místo) a Doba ledová: Mamutí drcnutí (9. místo). Zcela podle očekávání se mezi nejnavštěvovanější filmy roku dostalo i pokračování náhledů do života Bridget Jonesové (5. místo) a spin-off k příběhu Harryho Pottera, americká variace na svět čar a kouzel pod názvem Fantastická zvířata a kde je najít (3. místo).

V porovnání s rokem 2015 se návštěvnost kin v roce 2016 zvýšila o více než 20 % na rekordních 15,6 milionů diváků.

A co nás čeká do budoucna - tedy hlavně v první části roku 2017? V nejbližší době přijdou do kin ve snaze navázat na úspěch české tvorby další tuzemské snímky, mimo jiné Bába z ledu, Masaryk či očekávaná trilogie Zahradnictví. Ze zahraniční tvorby se v nejbližších týdnech svůj loňský úspěch pokusí zopakovat především Padesát odstínů temnoty.