Debordelizujte si hlavu. Ivo Toman chystá největší motivační turné v Česku i na Slovensku

Jeden z nejznámějších českých školitelů a odborníků na osobní rozvoj Ivo Toman vydal v roce 2009 úspěšnou knihu Debordelizace hlavy. Od té doby dostává mnoho dotazů, kteří na jeho bestseller reagují. Proto se rozhodl uspořádat turné po České i Slovenské republice, na němž se návštěvníci dozví i to, co se do knihy nevešlo.

Ivo Toman vedle pořádání motivačních kurzů, školení i konferencí napsal již třináct knih zabývajících se osobním rozvojem člověka. Knihy Debordelizace hlavy, z níž bude vycházet během svého turné, se prodalo již přes 70 tisíc kusů. Návštěvníci přednášek se dozví ty nejzásadnější poznatky z knihy, ale i to, co v ní chybí. Oblíbený školitel představí novinky v osobním rozvoji a velký prostor bude určen dotazům diváků.

Turné se rozhodl Ivo Toman zorganizovat kvůli tomu, že většina jeho školení byla doposud pro mnoho lidí nedostupná jak finančně, tak z důvodu velké vzdálenosti. V rozmezí od března do května tak objede se svou motivační dvouhodinovou přednáškou třináct českých i slovenských měst. Jako první se na něj může těšit publikum v Ústí nad Labem, kde turné odstartuje 14. března. Poslední vystoupení pak proběhne 18. května v pražském kině Lucerna.

Pořadatelé slibují, že přednášky potěší všechny, kteří se chtějí v životě posunout dále, kteří mají zájem zjednodušit si život a kterým se zdá, že mají v hlavě chaos. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 399 korun, na slovenské zastávky za necelých 15 eur. Do některých měst již zbývají poslední lístky.

Termíny Debordelizace Tour