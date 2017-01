Kolem Depeche Mode začíná být rušno. Vydání nové desky se blíží

Britská kapela Depeche Mode začíná masírovat média v souvislosti s vydáním nové studiové desky a velmi pozvolna upouští informace týkající se nadcházejícího alba Spirit. Podle dostupných informací se ho dočkáme již v březnu.

V posledních dnech se ve světových médiích objevilo hned několik zásadních informací, díky kterým fanoušci Depeche Mode doslova blázní. V rozhovoru pro magazín Q zpěvák Dave Gahan mimo jiné přiznal, že během natáčení desky vzniklo několik velkých rozporů mezi jeho názorem a tím, který měl Martin Gore. I tak oba pánové dokázali najít kompromis a tak podle Gahana vzniklo přímé album, které bude atakovat fanoušky. Zároveň bylo před pár dny potvrzeno, že všechny fotky pro obal a booklet alba budou opět v režii věhlasného Antona Corbijna.

Další informace se týkají prvního singlu z desky Spirit. Tím bude dle očekávání dravá píseň Revolution, jejíž krátký úryvek kapela představila již během loňské podzimní tiskové konference v Miláně. Song by měl mít světovou premiéru v posledních lednových dnech, může se však stát, že vše bude posunuto až na první dny měsíce února. Vydání alba Spirit prozatím nemá přesný datum, kapela na sociálních sítích jako poslední informaci uvádí, že deska vyjde very soon.

Určitě to bude ještě nějaký ten týden trvat, což Depeche Mode vyplní pro fanoušky velmi zajímavou aktivitou. Na 10. února je ohlášeno vydání pěti úspěšných alb kapely na vinylu. Důvod je jednoduchý. Prodeje černých desek v minulém roce rapidně stouply, například v sousedním Německu o 30 % a v Anglii vinyl v několika případech překonal i zisky z prodeje downloadů. V případě britské kapely se sází na jistotu a na 180 gramových vinylech se objeví desky Musik For The Masses (1987), ULTRA (1997), Exciter (2001) Playing The Angel (2005) a Sounds of the Universe z roku 2009.

Připomeňme, že krátce po vydání alba vyrazí Depeche Mode i na velké světové turné. Jejich pražská zastávka, která se uskuteční 24. května, je již týdny beznadějně vyprodána.