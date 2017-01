Jamiroquai se po letech představí v České republice. Jsou další potvrzenou hvězdou Colours Of Ostrava

Hudební festival Colours Of Ostrava vytasil další trumf. Poté, co byla pro letošní rok potvrzena kapela Imagine Dragons a zpěvačka Norah Jones, se pořadatelé rozhodli odtajnit další velkou hvězdu. Headlinerem posledního dne čtyřdenního festivalu bude britská funková kapela Jamiroquai.

"Obnovení Jamiroquai se svým frontmanem Jay Kayem přijedou do Ostravy s čerstvou kosmickou energií. Předvedou svoji strhující taneční show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra," dodává ředitelka festivalu Zlata Holušová, která kromě výše uvedených hvězd letos láká i na zpěvačku Birdy, Alt-J, projekt Moderat nebo Nouvelle Vague.

Britská kapela Jamiroquai existuje od roku 1992 a na svém kontě má velké množství úspěšných hitů i alb. Seskupení včele s charismatickým zpěvákem Jay Kayem vydalo doposud sedm studiových alb, pár kompilací, živé album a téměř tři desítky singlů. Úspěch se dostavil téměř okamžitě, tedy hned po vydání debutové desky Emergency On Planet Earth v roce 1993. Svoji silnou pozici kapela potvrdila i rok poté deskou The Return Of The Space Cowboy a hlavně hitem Space Cowboy, který patří k největším hitům této kapely.

Na letošní rok Jamiroquai plánují vydání nové desky s názvem Automaton, která bude jejich prvním počinem po sedmi letech. Novinku kapela představí i na turné, které prozatím čítá deset koncertních zastávek. Celé to odstartuje koncem května v Japonsku, následně se Jay Kay v doprovodu hudebníku představí v Jižní Koreji, Řecku, Itálii, Finsku, Francii, Portugalsku a taktéž v České republice, která bude předposlední zastávkou turné.

Připomeňme, že festival Colours Of Ostrava se bude konat od 19. do 22. července a vstupenky na něj aktuálně seženete za 2 290 Kč.