Film Padesát odstínu temnoty láká i na soundtrack s mnoha exkluzivními songy

Již zhruba za měsíc se v kinech dočkáme dlouho avízovaných Padesáti odstínů temnoty, které navazují na veleúspěšný film Padesát odstínů šedi z roku 2015. Ten při rozpočtu čtyřiceti miliónů dolarů vydělal po světě celkem 571 miliónů, čímž se stal jedním z nejúspěšnějších filmů poslední dekády. Producenti očekávají podobný zájem i u nadcházejícího pokračování, a tak neponechávají naprosto nic náhodě.

Propagace k filmu Padesát odstínů temnoty běží na plné obrátky, na sociálních sítích se objevují nové fotografie z natáčení a další série trailerů a do rádií se pomalinku dostává i titulní píseň I Don’t Wanna Live Forever, kterou nazpíval Zayn a Taylor Swift. Navíc byl právě zveřejněn i obsah celého soundtracku, který bude tento film doprovázet. Zatímco v předchozím díle producenti vsadili hudebně například na Ellie Goulding, Beyoncé, The Rolling Stones, Skylar Grey nebo rappera The Weeknda, tentokrát jdou ještě dál a připravili kolekci mnoha exkluzivních písní, které byly natočeny speciálně pro účely filmu a soundtracku.

Těšit se tak můžeme například na nový song Not Afraid Anymore od americké zpěvačky Halsey, nebude chybět ani Sia, která přispěla písní Helium, dále Corinne Bailey Rae, která přezpívala hit The Scientist od kapely Coldplay a Kygo se žhavou novinkou Cruise. To celé doplní i dva songy od Dannyho Elfmana a velmi očekávaný duet Nicka Jonase a Nicki Minaj, který by měl být představen v druhé polovině tohoto měsíce.

Připomeňme, že film Padesát odstínů temnoty jde do českých kin již 9. února, o den později bude ke koupi i zmiňovaný soundtrack. Jeho kompletní obsah bude vypadat následovně:

ZAYN & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever Halsey - Not Afraid Anymore JRY (feat. Rooty) - Pray Tove Lo - Lies in the Dark Toulouse - No Running From Me John Legend - One Woman Man The-Dream - Code Blue Nick Jonas & Nicki Minaj - Bom Bidi Bom Sia – Helium Kygo (feat. Andrew Jackson) - Cruise Corinne Bailey Rae - The Scientist Jose James - They Can't Take That Away From Me JP Cooper - Birthday The Avener (feat. Mark Asari) - I Need a Good One Joseph Angel - Empty Pack of Cigarettes Anderson East - What Would It Také Frances - What Is Love? Danny Elfman - On His Knees Danny Elfman - Making It Real