Na březnový koncert KoЯn zbývá posledních pár vstupenek

Americká kapela KoЯn vydala na podzim minulého roku nové album s názvem The Serenity Of Suffering, jehož prodej od začátku března podpoří v i rámci velkého světového turné. To kapelu zavede koncem března opět i do České republiky. Pokud chcete být u toho, měli byste si ale velmi pospíšit.

KoЯn patří k nejváženějším a zároveň nejpopulárnějším rockovým seskupením. Často jsou označováni za průkopníky nu-metalu, tedy stylu, jenž kombinuje metal s prvky jiných hudebních stylů, např. hip hopem, elektronikou, grungem, ale i folkem. Kapela již rok po svém vzniku debutovali eponymní deskou, ale masové popularity dosáhla koncem devadesátých let, kdy natočila alba Follow The Leader (1998) a Issues (1999). Obě nahrávky dobyly vrchol albového žebříčku v Americe a následně KoЯn podlehla i Evropa. Úspěšné tažení Korn pokračovalo i napříč další dekádou, která nabídla desky Untouchables (2002), Take A Look In The Mirror (2003) a See You On The Other Side (2005).

Doposud kapela prodala více než 35 milionů desek a získali i řadu prestižních ocenění. Dvanácté studiové album The Serenity Of Suffering, které vyjde loni v říjnu, je podle kytaristy Briana Welche nejtvrdší a nejintenzivnější deskou za několik posledních let. Produkce se ujal Nick Raskulinecz, který stál u zrodu desek Foo Fighters, Deftones nebo Mastodonu. Doposud vydané singly zaznamenaly slušný komerční úspěch, díky čemuž se deska po vydání dostala na přední příčky prodejnosti v desítkách zemí.

KoЯn mají na kontě sedm nominací na cenu Grammy, z toho dvě díky skladbám Freak On A Leash a Here To Stay proměnili. Jsou považováni za tvůrce nového metalového stylu - nu-metalu a o svých kvalitách přesvědčili loni i své české fanoušky v rámci červnového festivalu Aerodrom. Při nadcházející návštěvě našeho hlavního města se bude vše točit hlavně kolem nich, i když i tak kapela nedorazí sama. V roli hostů se 30. března ve Foru Karlín představí Heaven Shall Burn a Hellyeah.

Jak se dalo čekat, o vstupenky na koncert KoЯn, kteří mají u nás silnou fanouškovskou základnu, byl v minulých týdnech obrovský zájem. Aktuálně bylo do prodeje uvolněno ještě posledních pár desítek vstupenek, a to především s označením early entry. To majitelům přináší nejen vstupenku na koncert, ale i přednostní vstup před ostatními majiteli vstupenek, předvedení unikátní akustické písně samotnou kapelou před koncertem, pamětní laminát a přednostní nákup merchandisingu. Pokud máte po vánočních svátcích našetřeno o trošku víc, můžete si zakoupit i jeden z posledních balíčků obsahující mimo jiné i osobní setkání s kapelou.