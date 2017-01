V Praze odstartoval Festival íránských filmů. Přesune se i do Brna

Praha se stala po roce opět centrem íránské kinematografie. V úterý 10. ledna byl v kině Lucerna zahájen šestý ročník Festivalu íránských filmů, který svým návštěvníkům slibuje necelý týden ve společnosti těch nejlepších snímků z této asijské země.

Během slavnostního zahájení se kinosál pražské Lucerny zcela zaplnil. Jeho návštěvníci totiž mohli být nejen u počátku již šestého ročníku Festivalu íránských filmů, ale měli šanci zapojit se do impovizované lekce perštiny a především zhlédnout úvodní festivalový snímek. Tím se stal film Salesman, česky Klient, od režiséra Asghara Farhadího, který má na svém kontě Oscara i Zlatý glóbus za snímek A Separation (v češtině Rozchod Nadera a Simin) z roku 2011.

Ambice na prestižní ocenění měl a má také jeho nejčerstvější snímek Salesman, který po skončení projekce odměnili diváci v Lucerně potleskem. Film, v jehož hlavních rolích vystupují Shahab Hosseini a herečka Taraneh Alidoosti, sice neproměnil nominaci na Zlatý glóbus, z festivalu v Cannes si však odvezl ocenění za nejlepší scénář i za nejlepší mužský herecký výkon.

Festival íránských filmů probíhá v pražských kinech Světozor, Bio Oko, Lucerně i Royalu a v Kině Pilotů do neděle 15. ledna. Následně se již potřetí přesune do brněnského kina Scala, kde ve dnech 17. a 18. ledna uvede vybraná díla posledních dvou let. „Z více než 600 snímků jsme pečlivě vybrali 4 nejpozoruhodnější díla íránských filmařů, která zhlédla publika festivalů po celém světě včetně těch nejprestižnějších, jako je Mezinárodní filmový festival v Cannes a Berlinale.Všechny filmy v sobě nesou něco z íránské kultury a historie, každý režisér však tvoří svůj vlastní íránský svět a prokazuje tak, že vlast člověku koluje v žilách,“ říká programový ředitel Festivalu íránských filmů Kaveh Daneshmand.