Placebo se v červnu vrátí do České republiky. Zahrají i písně, které léta nehráli

Začátkem listopadu loňského roku se kapela Placebo představila v beznadějně vyprodaném Fóru Karlín, a tak není divu, že se na základě tohoto velkého úspěchu rozhodla do České republiky vrátit. V červnu zahraje v Pavilonu G1 BVV v Brně.

Britská kapela Placebo právě oslavila dvacet let od vydání své debutové desky, což na podzim minulého roku zrekapitulovala i dvoudiskovým výběrem A Place For Us To Dream. Na právě probíhajícím turné, které se zastaví 26. června i v Brně, skupina slibuje zahrát i ty songy, které do playlistu svých koncertů dlouho nezařadila.

"Řekněme, že budeme hrát skladby, u kterých jsem se zapřísáhl, že je již nikdy hrát nebudeme. Myslím ale, že nastal čas, abychom si uvědomili, že mnoho fanoušků Placebo je opravdu chce slyšet. Byli s námi velice trpěliví, protože jsme jen zřídka hráli náš komerčně nejúspěšnější materiál. A turné k 20. výročí se jeví jako ta správná příležitost, abychom tak učinili. To je naším záměrem. Toto turné je pro nás a pro naše fanoušky velká šance přehodnotit svůj názor na náš ranný materiál. Takže, pokud chcete vidět, jak hrajeme písně jako 'Pure Morning' a 'Nancy Boy', které jsme během posledních 10 let nehráli a asi v budoucnu hrát nebudeme, měli byste navštívit některý z našich koncertů! A navíc pro vás máme připraveno překvapení," dodává v oficiálním stanovisku zpěvák Brian Molko.

Vstupenky na koncert Placebo v Brně budou k mání od 11. ledna, kdy jejich prodej začne úderem desáté hodiny dopolední. Pořídíte je za jednotnou cenu 990 Kč.