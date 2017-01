Amy Macdonald láká na pražský koncert novinkou Dream On

Skotská zpěvačka Amy Macdonald je českým posluchačům velmi dobře známa. Ještě dnes jí můžeme v éteru slýchat díky hitu This Is The Life, který v roce 2007 odstartoval její kariéru. Ale i poté měla několik dalších povedených songů, které se prohnaly evropským rádiovým éterem. Aktuálně má zpěvačka ve svém portfoliu tři studiová alba a více než desítku singlů. Na únor připravuje vydání dalšího alba, které již nyní ohlašuje skvělým singlem Dream On.

Nové album Amy Macdonald dostalo název Under Stars a v obchodech ho najdeme od 17. února. Půjde o první studiový počin po téměř pěti letech, přičemž její novinka vznikala téměř dva a půl roku. "Jde o nejdelší dobu, jakou jsem kdy na přípravu desky potřebovala. Během vzniku jsem samozřejmě chtěla, aby vše šlo rychleji, ale teď, když je album hotové, jsem velmi ráda, že jsme si pro jeho vznik nechali tolik času," dodala sama interpretka.

Ta svoje čtvrté studiové album vydá celkem na čtyřech fyzických formátech. Základní verze na CD bude čítat jedenáct songů, stejný počet bude k nalezení i na vinylu. Náročnější fanoušci si jistě raději pořídí deluxe edici na CD, kterou zpěvačka doplnila o osm bonusových songů, kterými jsou akustické verze většiny nových písní. Ti nejvěrnější si mohou předobjednat i speciální box, který obsahuje zmiňované deluxe CD, DVD se záznamem akustického koncertu, kopie ručně psaných textů a čtveřici fotografií, z nichž jednu zpěvačka i vlastnoručně podepsala. Všechny verze desky můžete objednat například na jejím webu.

Pilotní singl, chytlavá popová píseň Dream On, naznačuje, že zpěvačka od poslední desky Life In a Beautiful Light, kterou vydala v roce 2012, opětovně hudebně dozrála. "Je celkem pochmurné, že se lidé stále ještě dostávají z vánoční kocoviny, proto je skvělé mít v lednu takto optimistickou píseň," dodává devětadvacetiletá zpěvačka.

Ta svoje nové album přijede s kapelou již brzy představit i do Prahy. Její vystoupení se uskuteční 21. března v Lucerna Music Baru a v roli předskokana se představí písničkář Newton Faulkner.