Ed Sheeran přepisuje se svými novými singly rekordní statistiky na Spotify

Minulý týden potěšil zpěvák Ed Sheeran své fanoušky dvěma novými singly Shape Of You a Castle On The Hill. Posluchači se na ně vrhli útokem a výsledkem je několik přepsaných rekordních statistik. Žádnému jinému umělci se totiž nikdy nepovedlo nasbírat během 24 hodin tolik přehrání, jako to zvládl právě ryšavý hudebník z anglického Halifaxu.

Pětadvacetiletý písničkář Ed Sheeran se na přelomu roku vrátil na sociální sítě, čímž zavdal svým fanouškům důvody pro spekulace o nové desce. Ty zpěvák podpořil ještě několika šifrovanými vzkazy a zahalením Facebooku, Twitteru i Instagramu do světle modré barvy. V pátek 6. ledna pak zpěvák konečně představil dva zbrusu nové singly Shape Of You a Castle On The Hill, které začaly okamžitě atakovat rekordní příčky hudebních streamovacích služeb.

Během jednoho dne si singly pustilo na Spotify tolik posluchačů jako v historii žádnou jinou skladbu. Ed Sheeran se tak dostal na první místo tabulky s více než 16 miliony přehrání za pouhých 24 hodin. S velkým náskokem tak přeskočil druhého The Weeknda, kterému se povedlo dosáhnout “pouhých” deseti milionů přehrání. Obě novinky překonaly také rekord irsko-britské kapely One Direction v počtu jednotlivých přehrání za prvních 24 hodin. Globální žebříček, který odráží starty nových singlů, tak nyní ovládá píseň Shape Of You se sedmi miliony přehrání, druhou příčku obsadila Castle On The Hill.

Kromě Spotify ovládl o víkendu Ed Sheeran i první dvě místa na Apple Music, a to hned v 77 zemích světa. První příčky na iTunes pak dosáhl dokonce v 117 státech, mezi nimiž nechybí ani Česká a Slovenská republika. Z obrovského úspěchu je překvapen i samotný zpěvák. “Jsem ohromen reakcemi na tyto nové songy, nikdy jsem nic podobného nezažil. Děkuji všem za krásné zprávy,” svěřil se na svých sociálních sítích.