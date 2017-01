Legendární U2 oznámili Evropské turné na léto 2017 v rámci oslav svého nejlepšího alba

Asi nejznámější a nejlepší album této irské skupiny The Joshua Tree oslaví letos 30. výročí a U2 ví, jak tuto událost s fanoušky nejlépe oslavit! Turné s názvem The Joshua Tree odstartuje v kanadském Vancouveru a po Spojených státech se vrátí i do Evropy.

V rámci evropského turné jsou zatím ohlášeny koncerty v Londýně, Římě, Barceloně, Paříži, Amsterdamu, Bruselu, nesmí chybět ani koncert v rodném Dublinu. Místo nejblíže českým fanouškům je zatím Berlín, kde se koncert uskuteční 12. července na Olympijském stadionu. Předskokany pro německý koncert budou Noel Gallagher's High Flying Birds.

Dva koncerty v jednom

Tak by se dalo nazvat americké turné, které již prozradilo velmi zajímavé předskokany. S U2 si zahrají celosvětově populární skupiny Mumford and Sons, The Lumineers či OneRepublic. Američané tak v podstatě zažijí rovnou dva koncerty v rámci jednoho. Je jasné, že U2 chtějí své nejúspěšnější album oslavit ve velkolepém stylu.

The Joshua Tree, podle kterého je pojmenované i poslední turné, je v pořadí pátým studiovým albem této irské rockové skupiny. Bylo vydáno v březnu 1987 a je považováno za nejlepší album této skupiny vůbec. V prestižním žebříčku magazínu Rolling Stone "500 nejlepších alb všech dob" se umístilo na 26. místě. Album obsahuje skladby jako Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For nebo With or Without You, která má na Youtube přes 200 milionů shlédnutí.

Vstupenky na evropské turné budou k dostání od 16. ledna, na americké o den později.

Foto: www.u2.com