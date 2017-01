K nedožitým sedmdesátinám vychází nové EP Davida Bowieho

Právě dnes (8. ledna) by se legendární hudebník David Bowie dožil kulatých sedmdesátých narozenin. Bohužel zasáhla smrt, která si tohoto hudebníka vzala na věčnost 10. ledna minulého roku, tedy téměř přesně před rokem. Nedožité výročí, i rok od smrti tohoto hudebníka, si můžeme připomenout hned několika výjimečnými událostmi.

Právě totiž vyšlo EP s názvem No Plan, které obsahuje čtyři songy. Veřejnosti je asi nejvíce znám song Lazarus, jehož video doprovázelo vydání loňské desky Blackstar. Za zmínku ale stojí i další songy. Písně No Plan, Killing A Little Time a When I Met You zpěvák natočil v létě roku 2015, kdy vznikala deska Blackstar, leč na toto album je nezařadil. Songy byly určeny pro muzikál Lazarus, který Bowie napsal společně s britským dramatikem Enda Walshem.

Celé vydání EP doprovází i dojemné video k písni No Plan, které si vzal na bedra britský grafik Tom Hingston. Ten se krom této činnosti věnuje i natáčení klipů, přičemž jeho služeb v minulosti využila například Lady Gaga, The Rolling Stones, Robbie Williams, Chemical Brothers nebo právě i David Bowie, pro kterého již dva klipy natočil. V nejnovějším vizuálu se snažil poukázat na genialitu a nadčasovost jeho hudby. Zda se mu to povedlo, se můžete přesvědčit níže.

První dny tohoto roku přinesly i zajímavé informace týkající se posledních měsíců života Davida Bowieho. Podle dokumentu David Bowie: The Last Five Years, který počátkem roku odvysílala BBC 2, zpěvák věděl již tři měsíce před svojí smrtí, že se blíží konec jeho života. Bylo mu totiž oznámeno, že nasazená léčba nezabrala a rakovina tak nad jeho vůlí žít vyhrála. Tyto informace však sdělil ppouze svým úplně nejbližším.

Dodejme, že jedinečnost Davida Bowieho si můžeme připomenout i díky dokumentu David Bowie je..., který právě vstoupil i do českých kin.