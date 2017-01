Fanoušci i kolegové v dubnu zavzpomínají na Michala Tučného. Bude mu patřit velký sál Lucerny

V dubnu si budou moci fanoušci country hudby připomenout jednu z největších českých legend. Již 4. dubna 2017 se ve velkém sále pražské Lucerny uskuteční koncertní galavečer jako oslava nedožitých 70. narozenin country legendy Michala Tučného.

Nekorunovaný král české country během své téměř třicetileté hudební kariéry prošel skupinami Rangers, Greenhorns (Zelenáči) a Fešáci, aby nakonec zakotvil u svých Tučňáků. Jeho písničky doslova zlidověly. Spolehlivě na ně dojde u každého táboráku, stále znějí v rozhlasovém éteru, vycházejí na kompaktních discích a dokonce je najdeme i ve školních učebnicích. Jeho úspěšnou kariéru v roce 1995 ale ukončila rakovina jater, které podlehl.

"Před dvěma lety jsme zorganizovali vzpomínkový koncert k 20 letům od tátovy smrti. Byl to krásný večer. Lucerna byla vyprodaná, všichni se dobře bavili. Sešli jsme se s tátovými přáteli a známými, kteří na koncertě vystupovali, a divákům se to také líbilo. Jsou to už dva roky, tak mě napadlo udělat podobnou akci při veselejší příležitosti, k tátovým sedmdesátinám," popisuje vznik nápadu pořadatelka Gabriela Novotná, vyženěná dcera tohoto zpěváka.

Významné jubileum si zaslouží i speciální místo pro vzpomínku na Posledního kovboje. Tím místem bude velký sál pražské Lucerny, kde se setká hned několik známých hudebníků a Michalových přátel. Diváci se mohou těšit mimo jiné na Ondřeje Hejmu, Václava Bláhu z kapely Divokej Bill, Františka Segráda, Tomáše Linku, Tomáše Hrbáčka ze skupiny Harlej, Tomáše Trapla, legendární Tučňáky a mnoho dalších hvězd naší hudební scény. Opět nebude chybět ani dcera Michala Tučného Míša.

Večerem bude provázet moderátor Aleš Háma a všichni zpěváci budou doprovázení skvělou country kapelou BlueGround. Vstupenky seženete v obvyklých předprodejích a zaplatíte za ně od 290 - 1 190 Kč.