Benátská! oznámila další interprety. Čtvrtek se ponese ve znamení slovenských kapel

Již tradiční Večírek pro nedočkavé, jak se čtvrtečnímu předvečeru populárního libereckého festivalu přezdívá, bude letos věnován slovenské hudební scéně. Na pódiu se tak vystřídají Peter Nagy, Vašo Patejdl nebo Horkýže Slíže.

Slovenský večírek pro nedočkavé se na festivalu objeví již podruhé. „Byl to totiž v historii festivalu nejúspěšnější večírek, a byla by škoda jej nezopakovat,“ řekl ředitel Benátské! Pavel Mikez a dodal, že slovenští interpreti si s sebou do Liberce přivezou své největší hity. To potvrdil i jeden z hudebníků, Peter Nagy: „Půjde o rockovou verzi našeho programu, ve kterém zazní všechny hity včetně Aj tak jsme frajeri, Sme svoji nebo Poďme sa zachrániť.“

Ze slovenských interpretů se mohou diváci dále těšit na Team v čele s Paľo Haberou nebo nově i na populární kapelu No Name. „Benátská je pro nás speciální záležitostí. Je to fesťák, na kterém jsme si prošli všemi úrovněmi od našich začátků, kdy jsme hráli pro pár stovek ve stanu, až po současné hraní na hlavním pódiu. I proto se na Benátskou vracíme pokaždé s novým programem,“ řekl frontman kapely No Name Igor Timko. Z českých interpretů vytoupí aktuálně Lenny, Michal Hrůza, Jelen či kapela Wohnout.

Výhodná cena vstupenek do 20. ledna

Jubilejní 25. ročník festivalu se odehraje od 27. do 30. července ve sportovním areálu v libereckém Vesci. Organizátoři navíc prodloužili výhodnou předvánoční cenu vstupenek až na 20. ledna, lístky tak aktuálně seženete od 1090 korun. Kromě hudby sázejí pořadatelé tradičně na vysokou kvalitu služeb pro návštěvníky, včetně vynikajících regionálních potravin, festivalové vinárny, doprovodných programů a zázemí areálu. Loni přibyla i několika set metrů dlouhá vodní skluzavka. Festival je rovněž bezbariérový.

Foto: www.benatska.cz