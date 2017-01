Švédští Movits! vyráží na evropské turné. Potěší i brněnské publikum

V únoru loňského roku vystoupila v pražském Lucerna Music Baru, za sebou má koncerty na předních českých letních festivalech Colours of Ostrava, Rock for People Europe i Rock for Churchill a nyní si přijíždí podmanit i jihomoravskou metropoli. Švédská úderka Movits! se vrací do Česka i se svou divokou koncertní jízdou.

Movits! ve své hudbě originálně kombinují hip hop, swing i prvky elektronické taneční hudby. Co činí jejich tvorbu skutečně výjimečnou je ale jazyk. Kapela, která je součástí hudební scény od roku 2007, se totiž nepřiklonila k mainstreamové angličtině, ale srdce fanoušků po celém světě dobývá texty v mateřské švédštině. A i tak sklízí velký úspěch. Za sebou mají vyprodané koncerty v USA, v Evropě i v Japonsku.

Koncerty kapely Movits! slibují vždy energický a divoký zážitek. A jinak tomu nebude ani během zimního turné, které odstartuje formace ve čtvrtek 2. února v německých Brémách. Následovat bude čtrnáctka dalších vystoupení, kterou zakončí v sobotu 18. února koncert v brněnské Flédě.

Turné nese stejný název jako skupiny poslední, v pořadí již čtvrté studiové album They Tried To Bury Us, They Didn`t Know We Are Seed (ve švédštině Dom försökte begrava oss, dom visste inte att vi varfrön). Návštěvníci se ale bezpochyby dočkají i starších hitů. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 300 korun, na místě si pak zájemci ještě o 50 korun připlatí.