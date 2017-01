Ed Sheeran dodržel slib. Svůj návrat potvrzuje hned dvěma singly

Již v prosinci minulého roku se objevily první spekulace o tom, že rok 2017 bude i ve znamení návratu zpěváka Eda Sheerana. Pětadvacetiletý hudebník začal komunikovat na sociálních sítích a své profilové obrázky na facebooku a Instagramu zahalil do světle modré barvy.

Hned druhý den letošního roku se přihlásil i díky krátkému video, ve kterém slíbil tento pátek novou muziku. Některé zahraniční servery spekulovaly, že Sheeran vydá hned nové album, jiné pouze singl. Nakonec jsou to singly dva. "Protože jsem byl na čas pryč, raději vám posílám dva singly než jeden," uvedl zrzavý zpěvák na sociálních sítích a fanouškům v předevečer světové premiéry nabídl i třicetisekundové ukázky nových songů.

Písničku Castle On The Hill s Edem napsal Benny Blanco, který se postaral i o následnou produkci. Již tato informace stojí za zmínku, neb kromě toho, že s Edem kdysi natočil hit Don’t, stojí i za hity Justina Biebera (Love Yourself), Major Lazer (Cold Water), Maroon 5 (Moves Like Jagger, Maps, Animals), Katy Perry (Teenage Dream, California Gurls) nebo Rihanny (Diamonds).

S druhým singlem Shape Of You, jenž je ukázkou moderního popu, mu vypomohli Johnny McDaid, který poslední léta patří do sestavy kapely Snow Patrol. Dále pak se na songu podílel i britský hudebník Steve Mac, do jehož portfolia patří spolupráce s Shakirou, One Direction, Kelly Clarskon nebo Leonou Lewis.

V Anglii se obě nahrávky ihned dostaly do nejvyšších rotací ve všech větších rádiích, sám zpěvák je přišel osobně představit do ranního vysílání BBC Radio 1, kde mimo jiné prozradil, že i třetí album, které letos vydá, bude mít matematický název. Podle všech dostupných informací ho v obchodech najdeme pod tímto znakem ÷. Pokud i zbytek desky bude tak povedený, jako oba zmiňované songy, máme se rozhodně na co těšit.