Rybičky 48 představují nový videoklip i termíny zimního turné

Správní chlapi. To je název nejen nového videoklipu české punkrockové kapely Rybičky 48, ale také zastřešující pojmenování pro sérii zimních koncertů, kterou odstartuje na začátku února.

V nové písni i videoklipu si kutnohorská kapela bere na paškál všechna klišé osmdesátkových metalových kapel. Svými hereckými výkony jim s tím pomáhá i Vláďa Šrámek, frontman skupiny Walda Gang, zpěvák Tomáš Hrbáček z Harleje i Eva Decastelo. Svou roli získali také Marek Ztracený či Pekař. Ačkoliv píseň vytvořili Rybičky 48 jako poctu zesnulému Lemmymu z Motörhead, text i video jsou především vtipný a pojatý s velkou dávkou nadsázky.

„Song Správní chlapi jsme vymysleli v noci, když jsme zjistili, že zemřel Lemmy z Motörhead. Měli jsme potřebu udělat něco jako poctu pro něj. Přestože jsme vyrůstali i na hromadě jiné muziky, Lemmy byl pro nás otcem metalu, punku, rocku a bez něj by dnešní kapely zněly úplně jinak,“ vysvětluje inspiraci frontman Rybiček Kuba Ryba, “samozřejmě jsme to udělali s naší nadsázkou a smyslem pro humor. Pobavte se nad parodií ze 70 a 80 let. Spravní chlapi ještě nevymřeli!,“

Videoklip navíc předznamenává stejnojmenné zimní turné, na nějž vyjedou Rybičky 48 v pátek 3. února a objedou během něj hned čtrnáct koncertů v Čechách i na Moravě. Své show se dočkají třeba Domažlice, Tábor, Karlovy Vary, Plzeň, Olomouc, Pardubice, Ústí nad Orlicí či Kolín, v němž 18. března svou šňůru ukončí. Spolu s nimi se na tour vydá jako speciální host kapela Imodium.

Správní chlapi Tour: