Lucie Bílá již tuto neděli dvakrát vystoupí v pražské O2 areně

Zpěvačka Lucka Bílá rozesmutnila tisíce fanoušků, když počátkem listopadu minulého roku zrušila oba své koncerty, kterými chtěla v pražské O2 areně oslavit své kulaté narozeniny. S ohledem na své zdraví tak sice učinila jen pár hodin před prvním plánovaným koncertem, ale téměř okamžitě fandům přislíbila i náhradní termíny. Ty se nezadržitelně blíží a oba se uskuteční již tuto neděli.

Dva megakoncerty s podtitulem Fifty-Fifty, kterými Lucie Bílá spolu se svými obdivovateli oslaví své kulaté životní jubileum, se budou konat v neděli 8. ledna, a to od 14:00 a 20:00 hodin. Lucie spolu s pořadateli musela 5. listopadu 2016 oznámit odložení obou koncertů (původně plánovaných na 5. 11. a 6. 11. 2016) z důvodu své zdravotní indispozice. Vstupenky však zůstaly v platnosti. Koncert z 5. 11. se přesouvá na 8. ledna 2017 od 20:00 a koncert z 6. 11. se přesouvá na 8. ledna 2017 od 14:00.

"Třicet let se připravuji na tak velký koncert. Posledních několik měsíců poctivě ladím formu psychicky i fyzicky. A teď se mi stalo to, o čem se všem zpěvákům zdá v nejhorších snech. Dvakrát vyprodaná O2 arena a já mám zánět průdušek. Nemám hlas. Jsem zvyklá jít na podium v jakémkoli stavu, ale nemůžu jít bez hlasu. Nedovedete si představit, jak je to pro mne těžké, ale musím poprvé v životě říct: dnes ani zítra nevystoupím. Celým svým srdcem se vám omlouvám," uvedla tehdy v tiskové zprávě sama zpěvačka.

Ta bude mít v pražské O2 areně nadcházející víkend premiéru. Režisérské duo bratrů Michala a Šimona Cabanových, hudebník a klavírista Petr Malásek, technici a mnozí další mají připraven jeden z nejúžasnějších koncertů, jaké O2 arena zažila. Zazní na něm řada písní, které tvoří průřez tvorby Lucie Bílé, ať už slavné hity, tak i věci z aktuálního alba Hana. Část koncertu bude Zlatou slavici navíc doprovázet symfonický orchestr a další část její vlastní kapela v čele s Petrem Maláskem.

Důležitou roli v rámci koncertů Fifty-Fifty bude mít i již dobře známý světlomalíř a showman Alex Dowis, kterého před lety v rámci soutěže CS Talent zpěvačka objevila. Nejde ale o velké překvapení, s Alexem totiž během svých předchozích Černobílých tour již spolupracovala. Sama zpěvačka se chce soustředit hlavně na zpět. "V O2 areně chystám něco velkého, ale velkého především pro uši. Chci lidi nalákat do sebe. Nebudu jim odvádět pozornost laserovou show, já jim prostě budu zpívat. O2 arena se mi v minulosti párkrát nabízela, ale já čekala na mimořádný okamžik. Chci své kulaté narozeniny pořádně oslavit a pozvat co nejvíce fanoušků. Ať všichni slyší, že tu jsem a rovnou říkám, že ještě nějakou dobu tu budu… Svých 50 let totiž považuji za krásné uzavření první poloviny života a bez dlouhého zdržování hurá do druhé," dodává Lucie Bílá.

Posledních pár desítek vstupenek na obě představení Fifty-Fifty Lucie Bílé do O2 areny seženete v obvyklých předprodejích sítě Ticketportal, a to v cenových relacích od 490 do 1990 korun.