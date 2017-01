Připomeňte si genialitu Davida Bowieho. Do kin míří jedinečný dokument

Už to bude rok, co nečekaně zemřel britský hudebník David Bowie. Tato informace zasáhla nejen milióny fanoušků po celém světě, ale i kolegy z hudební branže. Bowie stihl vydat pár dní před smrtí výtečné album Blackstar, kterým se se světem rozloučil. O tom, že jeho celý život byl (nejen) hudebně výjimečný, se nyní můžeme přesvědčit díky jedinečnému dokumentu, který dnes (3. ledna) vstupuje do českých kin.

Zmiňovaný snímek s názvem David Bowie je… je ojedinělou pozvánkou na stejnojmennou výstavu, který se stala vůbec nejúspěšnější expozicí v historii instituce Victoria & Albert Museum v Londýně. Ta návštěvníkům představila obdivuhodnou sbírku více než tří stovek ručně psaných textů, originálních kostýmů, fotografií, filmů, videoklipů, hudebníkovo vlastních nástrojů a přebalů alb, které sám Bowie tehdy zapůjčil ze svého osobního archivu. Výstava měla po svém uvedení takový ohlas, že se vydala i na turné. K vidění byla například i v Berlíně, Paříži, Melbourne, Torontu, São Paulu and Chicagu.

Britskou premiéru měl snímek David Bowie je… již před třemi lety a zaznamenal obrovský zájem fanoušků, ale i velkou pochvalu ze strany odborné kritiky. V loňském roce se však dočkal nového uvedení, a to nejen ve Velké Británie, ale například i v Japonsku. Veřejnosti byl prezentován jako pocta tomuto velkému hudebníkovi, který poslední léta svého života bojoval s rakovinou jater.

"Publikum se tak dozví od těch nejpovolanějších lidí příběhy některých klíčových objektů, které dokumentují Bowieho uměleckou kariéru. Kurátoři výstavy nabídnou odborný pohled jak na nejznámější hudební videa a originální kostýmy, tak na osobnější předměty Davida Bowieho, jakými jsou vlastnoručně psané texty či jeho deníkové záznamy," slibovali tehdy tvůrci dokumentu.

Snímek natočil uznávaný Hamish Hamilton, který stojí i za dokumenty o Peteru Gabrielovi a Philu Collinsovi, ale znám je taktéž jako režisér hudebních vystoupení v rámci Super Bowlu. Ten požádal o pomoc producentkou hudebních pořadů Katy Mullanovou. V dokumentu se objevuje i sám Bowie, který zde vystupuje prostřednictvím archivních záznamů. K vidění budou ale i jiné osobnosti, například legendární japonský módní návrhář Kensai Yamamota, který se staral o některé Bowieho kostými, či Jarvis Cocker, frontmana kapely Pulp.