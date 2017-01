Kapela Kryštof dokázala téměř nemožné. Po deseti týdnech vyprodala svůj vysněný Strahov a chystá i druhé best of

Asi nelze polemizovat o tom, že kapela Kryštof poslední léta patří mezi nejoblíbenější tuzemské kapely. Svého posledního alba Srdcebeat prodala takové množství, že už dosáhlo na šestinásobnou platinu, všechny koncerty v rámci loňského turné byly týdny dopředu beznadějně vyprodány a podobně na tom byly i tradiční letní Kryštof Kempy. Je tak logické, že si kapela dala na rok 2017 další (pro mnohé) nedosažitelnou metu - koncert na Strahově.

Ten se uskuteční 16. září 2017 a jak bylo dnes (2. ledna) zveřejněno, fanoušci o nadcházející open air show projevili takový zájem, že se jim na sklonku minulého roku povedlo fotbalový stadion Evžena Rošického vyprodat. "Děkujeme všem, kdo si lístky koupili s takovým předstihem. Budeme se snažit, abychom předvedli koncert, na který fanoušci nezapomenou. A my také ne. Bude to náš společný splněný sen," uvedl zpěvák Richard Krajčo.

Koncertem na Strahově se naplní jiný slib, který Krajčo dal ostatním členům kapely na začátku fungování kapely a veřejně jej pronesl již v roce 2001, a to při natáčení vůbec prvního dílu hudebního televizního pořadu Ladí neladí. "Kluci už pilně přemýšlí nad playlistem a je docela fuška vybrat, co budou hrát. Pár písní se jim totiž za kariéru povedlo. Máme i první návrhy scény, o níž stále diskutujeme. Takže byť do září nebudeme prakticky nikde vystupovat, práce kvůli Strahovu bude dost," podotýká manažer Jan Lippert. A čtyřicet tisíc návštěvníků se opravdu má na co těšit. Režisérkou koncertu totiž bude (stejně jako v případě Srdcebeat Tour) jeho partnerka a filmařka Karin Babinská.

Pro ty, kteří koupi lístku nechávali na později, na Strahov se tak nedostanou a nebudou tak moci s kapelou oslavit pětadvacet let fungování, má Kryštof malou náplast. Kapela dává dohromady tracklist pro v pořadí již druhé best of album, které vyjde před koncertem pod všeříkajícím názvem 25. A rozhodně bude z čeho vybírat. Kryštof doposud vydali osm studiových alb, dvě živé desky a jedno album plné remixů.