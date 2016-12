George Michael se vrací do hitparád. Fanoušci vzpomínají a nakupují jeho desky jako o život

Nečekaná smrt britského zpěváka George Michaela zasáhla milióny fanoušků po celém světě. Na tuto ikonu vzpomínají lidé všech různých generací, nejmarkantnější smutek je znát právě ve Velké Británii, kde byla jeho popularita největší. Za zpěváka, který 25. prosince skonal ve věku pouhých třiapadesáti let, probíhají v těchto dnech zádušní mše, fanoušci se setkávají a zpívají jeho písně, ale hlavně nakupují jeho desky a poslouchají jeho písně.

George Michael zabodoval v britské singlové hitparádě mnohokrát. Hned s jedenácti songy to dotáhl na jedničku, s devíti alby se v rámci sólové kariéry či v duu Wham! dostal mezi desítku nejprodávanějších desek ve Velké Británii. Tento týden se (bohužel) díky smrti do tamější hitparády vrací.

Největší zájem fanoušků byl dle očekávání o výběrové album Ladies & Gentleman, jehož prodej, do kterého se započítávají i streamy, za poslední týden vstoupl o 5625 %. Po dlouhých sedmnácti letech se tak zmiňovaná kompilace vrací mezi deset nejprodávanějších alb a okupuje osmou příčku. Dalšími úspěšnými alby je výběr Wham!, The Final (40. příčka), kompilace Twenty Five (47), deska Faith (62), poslední album Symphonica (73) a úspěšné album Older z roku 1996, které najdeme na 84. místě oficiální Albums Chart Top 100.

Ve Velké Británii v současné době probíhají i přípravy na pohřeb George Michaela. Ten by měl být podobný tomu, který se uskutečnil po smrti princezny Diany. Svojí účast přislíbil Elton John, který na pohřbu i zazpívá, dalšími potvrzenými hosty je Paul McCartney, zpěvačka Geri Halliwell a dorazit by měl i Andrew Ridgeley, partner z dua Wham!