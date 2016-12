Ed Sheeran prolomil mlčení. Nové album vydá již na jaře

Zpěvák Ed Sheeran se poslední měsíce stáhl do ústraní a naprosto nekomunikoval s okolním světem. Odmítl veškeré nabídky na hraní, nepodílel se na vzniku písní svých hudebních kolegů, ani se neobjevoval venku s přáteli. Jedinou výjimku tvořila malá role, kterou přijal ve filmu Bridget Jones's Baby. Po dlouhých měsících čekání se před pár dny opět přihlásil na sociální sítě a začal komunikovat se svými fanoušky.

Udělal to ale opět velmi chytře. Zatímco v případě prvního alba hrála prim oranžová barva, vše kolem alba X z roku 2014, které nabídlo hity Sing, Photograph nebo Thinking Out Loud, bylo pro změnu zelené. Krátce před Vánoci zpěvák všechny sociální sítě nastartoval tím, že vše zahalil do barvy světle modré.

K tomu přidal i krátký dopis, ve kterém všem děkuje za pochopení, že si po pěti letech neúnavného koncertování musel dopřát čas pro sebe. Zároveň se omluvil za odmlčení i svým nejbližších z rodiny, které (jak se zdá) taktéž dosti zanedbával. Ed Sheeran ale zároveň nalákal na jaro příštího roku, kdy se hodlá vrátit do světa show businessu.

Ve svém krátkém prohlášení totiž uvedl, že jeho třetí album je již na cestě a jde o doposud to nejlepší, co kdy složil. Tato slova následně potvrdila i Edova dlouholetá spolupracovnice, skladatelka Amy Wadge, která se zpěvákem napsali i zmiňovaný hit Thinking Out Loud. Ta dokonce dodala, že se z nových písní zblázní celý internet. Zda tomu tak opravdu bude, se dozvíme velmi brzy.