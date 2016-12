Erasure oslavili kulaté narozeniny a dokončují nové album

Britské duo Erasure funguje na hudební scéně již neuvěřitelných třicet let. Andy Bell a Vince Clarke, který svoji hudební kariéru odstartoval kdysi v kapele Depeche Mode, tyto kulatiny oslavili opravdu ve velkém. Plány se jim ale pomalinku hromadí i na příští rok.

Erasure fanouškům začátkem prosince nabídli obrovský box s názvem From Moscow To Mars, na který zařadili nejen všechny své doposud vydané singly, ale i mnoho bonusového materiálu. Demo nahrávky, remixy, méně známé songy a několik živě zaznamenaných písní doplnilo i DVD s více než dvacet let starým koncertem z turné k desce Wild!, který je fanouškům nyní nabídnut úplně poprvé.

I přesto, že oslava třicátin dua Erasure bude probíhat ještě několik měsíců a zmiňovaný box, který byl ke koupi pouze na internetu a velmi rychle se jeho náklad vyprodal, bude na jaře k mání i ve specializovaných obchodech s hudbou, hledí Andy a Vince již do budoucna. V současné době totiž finalizují písně pro nadcházející studiové album, které podle posledních informací slibují na první polovinu roku 2017. Kapela asi nemohla vybrat lepší načasování, neb již 2. června odstartuje i velké evropské turné.

Jeho základem budou společné koncerty s Robbiem Williamsem, který si Erasure vybral jako speciálního hosta pro nadcházející The Heavy Entertainment Show Tour. V rámci něj se duo představí i v Praze, kde všichni společně vystoupí 19. srpna v Letňanech. Pokud si chcete Erasure vychutnat na samostatném koncertě, budete mít taktéž možnost. Duo slibuje, že po Evropě odehraje i několik samostatných vystoupení s prodlouženou show. Jejich termíny hodlá zveřejnit v prvních měsících příštího roku.