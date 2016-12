Twenty One Pilots nadělují zdarma nové EP. Nezapomněli ale ani na milovníky vinylů

Pokud někdo v posledních dvanácti měsících zaznamenal globální průlom, tak určitě kapela Twenty One Pilots. Americké hudební duo pocházející z Columbusu v Ohiu si milióny fanoušků po celém světě získalo svým čtvrtým albem Blurryface a hity Stressed Out, Ride nebo aktuálním filmovým singlem Heathens. Kapela má za sebou veleúspěšné evropské turné, které bylo do poslední zastávky beznadějně vyprodané a od ledna ji čeká již téměř vyprodaná šňůra po Americe.

Tyler Joseph a Josh Dun se i přes velké koncertní nasazení posledních měsíců stihli zavřít na pár hodin do studia, kde vznikl velmi zajímavý materiál. Twenty One Pilots se ve studiu sešli s tříčlennou alternativní kapelou z New Orleans jménem Mutemath a kromě zvukového záznamu natočili ze setkání i video dokument. Ten je již dostupný na Youtube, ale mnohem důležitější je, že se kapela rozhodla audio záznam z této session nabídnout všem fanouškům úplně zdarma. Po dobu 30 dnů (tedy do 18. ledna 2017) si všichni mohou bezplatně stáhnout velmi zajímavé úpravy songů Ride, Heathens, Heavydirtysoul, Lane Boy a Tear In My Heart. Tak neztrácejte čas a stahujte zde.

Tím ale výčet dárků od Twenty One Pilots nekončí. Pro milovníky vinylů připravili i další nádherný kousek v podobě speciálního červeno-černého trojvinylu s názvem Blurryface Live. Jde o tzv. picture vinyly s potiskem, na kterých jsou vyobrazeni členové kapely v akci. Obsah je taktéž raritní - jde o záznam koncertu, který kapela odehrála letos ve Fox Theater v Oaklandu. Ten je výjimečný hlavně tím, že Twenty One Pilots vybrali pro jeho komerční vydání pouze jeden formát, a to právě desku. Na CD nebo v digitálních službách jej nenajdete.

Dodejme, že náklad tohoto speciálního trojvinylu je limitovaný a do budoucna půjde tedy o raritku, která bude mít pro fanoušky i sběratele velkou hodnotu. U nás jej můžete v současné době zakoupit například v sítích Bontonland, k mání je taktéž na webu kapely, kde si jej můžete pořídit v kombinaci se speciálním tričkem, které nikde jinde nekoupíte.

Připomeňme ještě, že si Twenty One Pilots brousí zuby i na prestižní ceny Grammy. Získali totiž celkem pět nominací, zvítězit budou moci například v kategorii Nahrávka roku, Nejlepší popový výkon nebo Nejlepší rocková skladba. Jak to celé dopadne, se dozvíme již 12. února 2017, kdy se 59. ročník Grammy Awards uskuteční ve Staples Center v Los Angeles. Tak držte palce!