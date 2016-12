Magická houslistka Lindsey Stirling vyprodala Karlín a přidává další koncert

V září ohlašovala, že se na jaře vrátí do Prahy, nakonec ale odehraje rovnou dva koncerty! Všestranná hudebnice Lindsey Stirling ve Foru Karlín zahraje navíc 28. února 2017.

V Praze měla zahrát pouze 1. března příštího roku, ale pro obrovský zájem přidala ještě druhé vystoupení. Vynikající hru na housle spojenou s energií nabitými choreografiemi tak kromě vyprodaného původního koncertu předvede Lindsey v Karlíně ještě o den dříve.

Kariéru Lindsey Stirling začala v roce 2012 vydáním svého debutového alba. V současnosti patří mezi nejžádanější umělkyně, což dokazují vyprodané haly po celém světě, pražský březnový koncert nevyjímaje, ale také videa na YouTube, která do dnešního dne viděla více než miliarda lidí. Získala prestižní cenu Billboard Music Award, dosáhla několika platinových, zlatých a stříbrných ocenění napříč zeměmi a časopis Forbes ji zařadil do prestižní ankety 30 pod 30.

V srpnu tohoto roku vydala Lindsey své třetí studiové album s názvem Brave Enough, které se stalo #1 hned ve třech Billboard hitparádách – US Top Classical Albums, US Dance/Electronic Albums a US Top Internet Albums. Není se proto čemu divit, že se s ním tato talentovaná houslistka také přijede pochlubit v příštím roce do Prahy.

Vstupenky na koncert ve Foru Karlín 28. února 2017 jsou již k dostání na fource.cz, GoOut.cz a v síti Ticketpro.

Foto: www.lindseystirling.com