Vánoční koncert Marie Rottrové v O2 areně se nezadržitelně blíží

Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív, Lásko, voníš deštěm, Ten vůz už jel, Máma či Skořápky ořechů - to je jen malý výčet hitů zpěvačky Marie Rottrové. Ta si na letošní prosinec naplánovala opravdu velké sousto. Rozhodla se uspořádat svůj vánoční koncert v pražské O2 areně. Její show se v tomto hudebních chrámu uskuteční již 20. prosince.

"Je to vůbec poprvé, co se v největší české hale posluchačům představím. Trochu mě z toho mrazí v zádech, ale moc se těším, že všem připravíme krásný večer," říká zpěvačka, která v tuzemsku dlouhodobě patří k nejhranějším a díky svému projevu, energii, barvě hlasu a eleganci platí již několik dekád za ikonu české hudby.

Půjde sice o koncert vánoční, ale zároveň jím Marie Rottrová oslaví své 75. narozeniny, a tak si na koncert pozvala i několik hostů. Na pódiu se vedle zpěvačky objeví i Jiří Bartoška, Petr Němec, kapela Hradišťan a Jiří Pavlica či Jaroslav Wykrent a zahrají mnoho z jejích nejznámějších písní. Podle zpěvačky, která má na svém kontě na šest set písní, není vůbec jednoduché sestavit koncert z takového počtu písní. "Pokud jsem měla v životě to štěstí, že jsem nazpívala tolik oblíbených písniček, jako je Řeka lásky, Markétka, Lásko, voníš deštěm, Máma nebo Prstýnek, tak je prostě musím na takovém koncertě zpívat. Ale určitě zařadím i novější písničky, protože mám ráda všechny svoje písničky. Vždyť některé zpívám už čtyřicet let a přesto mě nepřestaly bavit," dodává sama interpretka.

Přitom je to necelých pěl let, co Lady Soul, jak se Marii Rottrové říká, ohlásila konec kariéry. Ale naštěstí brzy otočila. "Najednou jsem měla strašně chudý život. Původně jsem myslela, že to bude fajn, že v nejlepším se má přestat. Přesvědčovala jsem samu sebe, zatímco ostatní přesvědčovali mě, že to nevydržím. A měli pravdu. Najednou se můj život ochudil o něco úžasného," popisuje pocity, které jí vedly zpět na pódia. Chyběla jí energie z publika a spousta emocí a tak si řekla, že si zkusí zase trochu zazpívat. A jak se zdá, elán jí rozhodně neopouští.

Nejen, že se vrátila ke koncertování, ale dnes si hraje s myšlenkou na novou desku. "Pravda, trochu o tom přemýšlím a ujasňuji si, jak by měla vypadat, protože nechci vydat 'jen' posbírané písničky, ale chtěla bych něco víc. Uvidím, jestli se mi to podaří. Nějakou myšlenku mám, ale tu nebudu dopředu prozrazovat. Zatím je to tedy jen v mé hlavě," říká zpěvačka, která do svého velkého koncertu odpočítává poslední dny.

Vstupenky na její vánoční koncert se prodávají již několik měsíců a jdou velmi dobře na odbyt. Není tak divu, že se lístky do O2 areny pomalu blíží kompletnímu vyprodání. Prozatím je seženete ještě v cenových relacích 490 až 890 Kč.