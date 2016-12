Do Prahy se vrací uznávaný basista a zpěvák Thundercat

Americký basista, zpěvák, skladatel a držitel prestižního ocenění Grammy Thundercat dorazí v dubnu do Prahy i se svou kapelou, aby nabídl českému publiku moderní fúzi R&B, jazzu, soulu a elektroniky.

V rámci svého světového turné dorazí Thundercat, který v letech od 2002 do 2011 působil i v populární kapele Suicidal Tendencies, do pražského Lucerna Music Baru, kde vystoupí 5. dubna 2017. Během koncertu ho doprovodí jeho přátelé - klávesista Dennis Hamm a bubeník Justin Brown.

Thundercat, vlastním jménem Stephen Bruner, je především vyhledávaným basistou. Vždyť na tento hudební nástroj začal hrát již ve svých 4 letech. Kromě zmiňovaných Suicidal Tendencies s ním spolupracoval třeba i americký rapper Kendrick Lamar, baskytarista Stanley Clarke, R&B zpěvačka Erykah Badu či hudebník a producent Flying Lotus. Právě za společný song These Walls s Kendrickem Lamarem získal tento rok svou první Grammy, a to v kategorii Best Rap/Sung Collaboration.

Svou první sólovou desku vydal Thundercat v roce 2011 s názvem The Golden Age of Apocalypse. Další zářez pak následoval o dva roky později albem Apocalypse a v roce 2015 nahrávkou The Beyond/Where the Giants Roam. Zatím posledním singlem, kterým hudebník potěšil své fanoušky, je píseň Bus In These Streets, která vyšla letos v srpnu a na níž se podíleli i Flying Lotus a Louis Cole.

Vstupenky jsou v prodeji v internetových předprodejích za 550 korun plus poplatky. Bez poplatků je zájemci seženou přímo na pokladně Lucerna Music Baru. Na místě v den koncertu se cena vyšplhá na 650 korun.