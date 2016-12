Lenny ohlašuje na jaro pokračování turné. To letošní mapuje skvělým dokumentem

Zpěvačka Lenny prožívá asi nejúspěšnější měsíce své dosavadní hudební kariéry. Má za sebou vyprodané turné, její debutové album Hearts se skvěle prodává a jejím singlům se vede v rádiích. Co více si přát? Snad jen, aby zájem publika ještě nějakou tu dobu vydržel, což si půvabná zpěvačka rozhodla pojistit dokumentem i sérií dalších koncertů.

Lenny pro své fanoušky připravila překvapení v podobě backstage dokumentu z podzimního turné Hearts 2016, který diváky zavede do zákulisí vyprodané koncertní šňůry. Zároveň zpěvačka oznámila, že Hearts Tour bude na jaře 2017 pokračovat. Zahájení šňůry je naplánováno na 3. března v Karlových Varech a svoji show zpěvačka představí tentokrát v celkem deseti českých městech.



"Úspěch podzimního turné mě povzbudil k tomu, abych přemýšlela o jeho jarním pokračování. Zájem byl opravdu veliký a spousta lidí se na koncert nedostala. S kapelou už se na pódia těšíme a jsme opět připraveni dát tomu všechno," uvádí k nadcházejícím plánům sama zpěvačka.

Lenny na podzimní turné přizvala respektovanou dvojici bratrů Jakuba a Mikuláše Křenovi (KrenBros), jež celý průběh zachytila. Fanoušci tak mohou nyní nahlédnout do zákulisí a tvůrčí kuchyně celé šňůry a poznat zpěvačku z trochu jiného úhlu. "Ráda jsem využila příležitosti nechat střípky z turné zachytit na kamery. Je to moje vůbec první hudební šňůra a já chtěla všechny ty vzpomínky nějak zaznamenat. Je to myslím příjemná přidaná hodnota k tomu, že se lidé přijdou kouknout na koncert. Takhle mají možnost pohlédnout i na tu práci za tím, dozvědět se trochu víc o tvorbě a skvělému týmu, kterým se obklopuji a pod jehož rukama vše vzniká," doplňuje Lenny.

Hudebním hostem Hearts Tour 2017 bude talentovaný mladý písničkář Jakub Ondra a v Brně se představí jako speciální host Paulie Garand, se kterým Lenny nazpívala duet Hladina.

HEARTS TOUR 2017

3.3. 2017 KARLOVY VARY - LD STARÁ ROLE

8.3. 2017 BRNO - KLUB RADOST

9.3. 2017 HRANICE NA MORAVĚ - SOKOLOVNA HRANICE

10.3. 2017 ZLÍN - MASTERS OF ROCK CAFÉ

11.3. 2017 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - KLUB JUPITER

16.3. 2017 KLADNO - DK KLADNO

17.3. 2017 PARDUBICE - KLUB ABC PARDUBICE

18.3. 2017 LIBEREC - KD LIDOVÉ SADY

22.3. 2017 KLATOVY - KD KLATOVY

25.3. 2017 TÁBOR - KLUB MILENIUM