V lednu dorazí do Prahy americká kapela Twin Peaks. S sebou doveze svou poslední desku

Chicagská kapela Twin Peaks, pojmenovaná podle legendárního amerického seriálu, dorazí v lednu do České republiky. Fanouškům přijede představit nejen starší hity, ale také svou nejnovější desku Down In Heaven, jež vyšla v květnu tohoto roku.

Pětičlenná partička působí na hudební scéně od roku 2009. Za tu dobu již stačila vydat tři studiová alba. Své písně v rytmu garážového rocku poprvé představila na svém debutu Sunken, následovala deska Wild Onion a nyní přišla s novinkou Down In Heaven. To přináší fanouškům třináct nových skladeb, na nichž je zřetelná inspirace kapelami, jako jsou legendární Beatles, Kinks nebo Rolling Stones.

Téměř všichni členové kapely píší texty a zpívají. I na posledním album přináší Twin Peaks směsici starého a nového rocku, country či punku. Nové písně, které se tématicky zaměřují na zklamání v lásce, odpuštění, vztek nebo růst, dorazí kapela představit také do české metropole. Její pražský koncert se uskuteční 28. ledna ve strahovském klubu 007.

Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 200 korun. Na místě v den konání koncertu se pak cena vyšplhá na 250 korun.