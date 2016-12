Rammstein kromě Edenu obsadí i česká kina. A to hned v lednu

Jak je již všeobecná známo, kapela Rammstein se na jaře příštího roku vrátí do České republiky. Zájem o její květnový koncert byl v naší zemi natolik velký, že se německá kapela rozhodla přidat druhou show. I na tu už seženete lístky pouze na stání, a tak je nadmíru jasné, že bude koncert v následujících týdnech taktéž kompletně vyprodán.

Těm pohodlnějším tak kapela nabízí jednodušší a levnější variantu. Společnost ATLANTIS entertainment oznámila na nedávném srazu Rammstein Czech Fanclubu v Praze dlouho očekáváné uvedení projektu Rammstein In Amerika do českých kin. V jeden jediný večer (13. ledna 2017) bude možné ve sto kinech napříč Českou republikou shlédnout unikátní dokument o kapele Rammstein a záznam jejího legendárního koncertu v Madison Square Garden v New Yorku.

Titul Rammstein In Amerika vyšel na DVD a Blu-ray minulý rok na podzim a po světě jen doprovázela velká mediální kampaň. Ještě před uvedením na fyzické vizuální nosiče měl film premiéru v německých kinech, na několika promítání byla tehdy přítomna i sama kapela, která se zároveň sešla i s fanoušky a samozřejmě došlo i na autogramiádu a focení.

Takový průběh to v českých kinech jistě mít nebude, ale důležité je, že si fanoušci na velkém plátně budou moci konečně vychutnat jedinečný dokument, ve kterém se na adresu kapely Rammstein vyjadřuje například Moby, Steven Tyler z Aerosmith, Iggy Pop, Gene Simmons a Paul Stanley z Kiss, Wes Borland z Limp Bizkit nebo Marilyn Manson a zároveň i nezapomenutelnou show z New Yorku.

Celý projekt se v České republice uskuteční 13. ledna příštího roku a seznam kin, která se ho zúčastní, i bližší informace najdete zde.